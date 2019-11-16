Malatya Film Festivali'ne Görkemli Açılış

9. Malatya Uluslararası Film Festivali açılış töreni, sinema emek, onur ve olmazsa olmazları ödül töreni Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tören öncesinde açılış konuşmasını yapmak üzere festival direktörü Haydar Işık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş sahneye çıktı.

Festivalin açılış törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş, Ak Parti Malatya Milletveklilleri Bülent Tüfenkçi ile Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Siyasi partilerin il başkanları Yazarlar , yönetmenler, Erkan Petekkaya,Tolga Güleç,İsmail Filiz, Meral Çetinkaya,Selçuk Yöntem, Ayhan Taş, Selahattin Taşdöğen gibi sanat ve siyaset camiasının tanınmış isimleri katıldı..

“Sinemaya Emek Verenlerin Onure Edildiği Festivale Direktörlük Yapmaktan Gurur Duyuyorum.”

Festival direktörü Haydar Işık, sinemanın özellikle empati kurmamızı sağladığını ve en güzel sanatlardan biri olduğunu belirterek, “ Sinemaya emek verenlerin anıldığı, onure edildiği bu festivale direktörlük yapmaktan gurur duyuyorum. Dolu dolu bir festival sizleri bekliyor. Hepinizi sinema dolu bir festival ile baş başa bırakıyorum.” şeklinde konuştu.

“Sanatseverleri ve Sanatçıları Şehrimizde Ağırlamaktan Onur Duyuyorum.”

Sanatı ifade ederken ‘Sanat sanat içindir.’ anlayışını benimseyen bir nesil olduklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Sanatın toplum için yapılması gerektiğine inanan bir nesiliz. Dolayısıyla sanatı ve sanatçıyı önemsediğimizi belirtmek istiyoruz. Malatya onlarca medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehridir. Malatya seçkin insanların yaşadığı bir şehirdir. Güzel sanatsever ve sanatçı insanları ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sinemanın ülkemiz insanının geleceği ve istikbali anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Malatya Sanat Dünyasına Önemli Değerler Hediye Etmiştir”

Malatya’nın medeniyetlerin beşiği olmuş bir şehir olduğunu belirten Malatya Valisi Aydın Baruş, “Bugüne kadar birçok medeniyetin izler bıraktığı ve bu izlerin insanların kalbinde ve belleğinde hala yaşadığı çok önemli bir şehirdir Malatya. Malatya sanat dünyasına Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi önemli değerler hediye etmiştir. Bu vesileyle rahmetli Kemal Sunal’ı saygıyla anıyoruz. Bu festivalin özellikle sosyal içerikli olmasına çok önem verdik. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve yaşlı insanlarımızın sinemayla buluşabileceği ve inceliklerini öğrenebileceği etkinliklere önem verdik” sözlerine yer verdi.

Açılış konuşması ardından başlayan 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin görkemli açılış töreninde sinema ve sanat dünyasının değerli isimlerine onur ödülleri takdim edildi.

Sinema Onur Ödülleri;

9. Malatya Uluslararası Film Festivali Sinema Onur Ödülleri yılların usta sanatçıları Selçuk Yöntem ve Meral Çetinkaya’ya verildi.

“Ödüller Güzel Bir Alkış ve Sorumluluktur.”

Selçuk Yöntem, ödülünü Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan’ın elinden alırken, usta oyuncuya teşekkür çiçeğini de Erkan Petekkaya takdim etti.

Böyle bir ödül aldığı için gurur duyduğunu ve çok teşekkür ettiğini belirten Selçuk Yöntem, “Ödüller her zaman güzel bir alkış ve sorumluluktur. İnsanı çok güzel bir geleceğe taşır. 9. Malatya Uluslararası Kısa Film Festivali de kendini kanıtlamış bir festivaldir ve sürekli devam etmesi gerekir” şeklinde sözlerini dile getirdi.

“Sanatla Onurumuzu Koruyacağız”

Meral Çetinkaya, ödülünü Malatya Valisi Aydın Baruş ve Yazar Yönetmen Biket İlhan’ın elinden aldı.

Yazar Yönetmen Biket İlhan usta oyuncuya ödülünü, “Efsane bir oyuncuyla bu sahnede olmak çok onur verici.” Sözleriyle takdim etti.

Meral Çetinkaya, “Benim için unutulmaz bir an ve bir gece. Hatırlanmak hoş bir duygu. Onur ağır bir şey, taşıması zor ir kavram. Onun için ödülümü birlikte yol aldığım çalışanlarla, bir de olmazsa olmaz izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Yaşasın seyirciler ve sanatsever insanlar. Onlar oldukça insanın vahşi, yıkıcı ve yok edici yanı azalacaktır. İnşallah yok olacakla ümidim pek yok bu konuda. Ama sanatla onurumuzu koruyacağız.”

Sinema Emek Ödülleri;

9. Malatya Uluslararası Film Festivali Sinema Emek Ödülleri Ümit Acar, Serkan Bircan ve Ayşe Akıllıoğlu’na verildi.

Ümit Acar, ödülünü Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın elinden aldı.

Serkan Bircan, ödülünü Ak Parti Milletvekili Öznur Çalık ve Yönetmen Aydın Sayman’ın elinden aldı.

Ayşen Akıllıoğlu, ödülünü Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder’in elinden aldı

Sinemanın Olmazsa Olmazları Ödülü;

9. Malatya Uluslararası Film Festivali Sinemanın Olmazsa Olmazları Ödülü Mehmet Yağmur’a verildi.

Mehmet Yağmur, ödülünü Akp Milletvekili Bülent Tüfenkçi’nin elinden aldı.

Yıldızlar geçidine sahip olan festivalin kırmızı halı geçişinde geçen ünlüler duygularını şöyle ifade etti.

YÖNETMEN CARR: "AMERİKA VE ABD, TÜRKİYE'NİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMESİ LAZIM"

Festivalin kırmızı halı geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kızım Gibi Kokuyorsun filminin ortak yapımcısı ve dünyaca ünlü Yönetmen Ron L. Carr, yaklaşık 40 yılını Hollywood'a verdiğini beliteerek, "Sinemanın tüm departmanlarında çalıştım ve son yıllarda yapımcılığa yöneldim. Dedemin Dedesi Osmanlı zamanında İstanbul'dan, Amerika'ya göç etmiş bir Yahudi ailesi. Yani köklerim burası diyebilirim. Bu benim için elbette ayrı bir önem taşıyor. Tevafuk o ya Mumbai Film Festivali'nde Türk yönetmen Olgun Özdemir ile tanışmıştım. İstanbul'dan da gelmiş olması aramızdaki bağı çok çabuk kuvvetlendirdi. Ezidi bir kızın hikâyesinden bahsetti. Hatta biraz daha açayım. 3 farklı Işid mağdurunun yollarının kesilmesi ile başlayan bir yol hikâyesi. Çekim alanımız Hatay ve Gaziantep'te ki mülteci kamplarında yaklaşık 6 hafta. Başlangıçta biraz ön yargılıydım. Hem 9 yıldır iç savaş olan bir bölgeye yakın hem de mülteci kamplarına. Lakin gördüklerim beni cidden çok şaşırttı. Zira Türkiye'nin 4 milyona yakın mülteciyi misafir etmesi, kampların konforu, kamplarda ki mültecilerin sağlık sorunlarından tutun çocuklarının eğitimine kadar düşünülmesini olağanüstü ve takdire şayan buldum. Özellikle AFAD'a tüm insanlık adına teşekkür ediyorum AFAD kamplarında 16 bin ezidi şuan kamplarda hayatını idame ettiriyor. Bu savaş ve mülteci konusu sadece Türkiye'nin değil dünyanın sorunu. Gerek Amerika, gerekse Avrupa Birliği'nin açık açık söylüyorum; görmezden gelmeden Türkiye'nin yükünü hafifletmesi lazım. Hem madden hem de milyonlarca mültecinin sorunlarının güçlü ülkelerce paylaşılması lazım. Sözle değil büyük Amerikan ve Avrupa menşeili STK'ların ivedi bir şekilde siyasetçileri ile kanayan bu yaraya yardım etmesi lazım. 3 milyar Euro yardımla yaraya merhem değil yarayı topyekûn destekle bitirmesi lazım. Argo tabiri kullanmak zorundayım; Lütfen beni affedin. 40 milyar Dolar harcayan ve 4 milyon mülteciyi hala ülkesinde barındıran bu hususa artık batının cevap vermesi lazım. Bu hususta 3 maymunu oynamak Batının söylemleri ile bağdaşmıyor" şeklinde konuştu.

FİLİZ: 'BİR PROJEMİZ VAR'

Oyuncu ve yapımcı İsmail Filiz, kendilerinin festivalde yarışmacı olarak katılmadığını belirterek, "Deliler Filmi'ne tarihe katkıda bulunan filmler kategorisinde teşekkür ödülü verilecek. Bizde ödülümüz almaya geldik. O yüzden çok mutluyuz. İlk defa Malatya'ya geldim. Benim ayıbım, inşallah bu ayıbı kapatacağız ve inşallah bol bol geleceğiz. Her şey çok güzel başladı. Daha işin başındayız tabi. İşin sonunda konuşmak lazım. Umarım Türk sinemasına katkıda bulunan, yabancı sinemasına katkıda bulunan bir festival olur. Bizde festivali desteklemek ve katkıda bulunmak için geldik. Namık Bey, Azerbaycan'dan çıktı geldi. O da bizim Deliler filmindeki oyuncumuz. Her şey çok güzel şimdilik. İnşallah böyle devam eder. 'Deliler 2' filmiyle alakalı 'Deliler 2' demeyelim. Bizim bir projemiz var, Delilerin devamı değil, Malatya'da çok değerli, güzel mekânlarımız var. Tarihi mekânlarda çekim yapmayı seviyorum, neden olmasın. Kısmet olursa, şartlar uyarsa Malatya'da da bazı sahneleri çekmek isteriz" diye konuştu.

GÜLEÇ: 'GÜZEL BİR HİKÂYE OLDU'

Festivalde yarışmayan giren 'Kızım Gibi Kokuyorsun' oyuncusu Tolga Güleç, festivalin çok iyi geçtiğini kaydederek, "Filmimizde kocasını kaybeden bir kadının vasiyeti üzerine Antakya'ya gömülüyor. Fransız bir oyuncumuz var. Bizde onu orada karşılayan Antakya'da yaşayan insanlarız. Güzel bir hikâye oldu. Umarım vizyonda da başarı getirir" dedi.

PETEKKAYA: 'SANATÇI OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Oyuncu Erkan Petekkaya da Malatya Film Festivali'ne teşekkür ederek, "Bizi çok güzel karşıladılar burada. Malatya bir marka şehir, bu markanın bütün dünyaya tanıtılması için bu tür festivallerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Hangi şehrimizde böyle görev düşerse her zaman buradayız. Bu tür festivalleri çok seviyorum, sanata yapılmış veya yapılacak olan her türlü girişime hayranım çünkü bende bir sanatçıyım. Daha doğrusu sanatçı olmaya çalışıyorum.

Usta oyuncu Meral Çetinkaya, festivalin çok güzel başladığını söyledi.

AYHAN TAŞ: 'OYUNCULUK ATÖLYELERİ YAPMAYA GELDİM'

Oyuncu Ayhan Taş ise ilk defa Malatya'ya geldiğini belirterek, "Oyunculuk atölyeleri yapmaya geldim. Festival katılımcısıyım. Pek gezemedik Malatya'yı ama havası, suyu güzel yani. Bütün iyi geçti atölye. Çok iyiler çocuklar, çok kalabalık bir etkinlik oldu" dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)