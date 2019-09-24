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24 Eylül 2019 Salı 15:54

Malatya Film Festivaline Hazırlanıyor

15-19 Kasım 2019 tarihleri arasında, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri işbirliği ile gerçekleştirilecek 9. Malatya Uluslararası Film Festivali yönetmelikleri ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesi “malatyafilmfest.org.tr”da yayınlandı.

Malatya Film Festivaline Hazırlanıyor
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Film Festivali ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Selahattin GÜRKAN, şehir ve belediye olarak festivale hazır olduklarını dile getirdi. Gürkan, Festivale uluslararası filmlerin oyuncu ve yönetmenlerini davet edeceklerini, bilhassa çevre iller olmak üzere tüm Türkiye’den sinemaseverleri Malatya’ya beklediklerini ifade etti.

Festival Yönetmeni Haydar Işık

Başkan Gürkan, bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilecek olan Film Festivali’nin Yönetmenliğini Malatyalı Yönetmen Haydar Işık’ın yaptığını belirterek, festivalin içeriği ile ilgili bilgiler verdi.

Gürkan, yenilik ve sürprizleriyle 9’uncu kez sinemaseverleri bir araya getirecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali yarışma bölümünün bu yılki ana kategorilerinin “Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması”, “Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması” olarak belirlendiğini ifade etti.

Festival kapsamında her yıl sinemanın yeni ve nitelikli ürünlerini izleyiciyle buluşturmak, sanat değeri yüksek filmlerin yapımını özendirmek ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabiliyor.

Ulusal Kısa Metraj Film Ödülleri Arttı!

5 Ekim Cumartesi gününe kadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği ifade eden Başkan Gürkan, bu kategoride ‘En iyi Film’e, Kristal Kayısı Ödülü ile birlikte 100 Bin Türk Lirası para ödülü verileceğini söyledi.

Başkan Gürkan, “Ulusal yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Jüri Özel Ödülü (En İyi Film), Türk Sinemasına Katkı Ödülleri de verilecek.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışma ödüllerini bu yıl artırarak En İyi Kısa Film’e 15.000 TL, ikinci filme 10.000, üçüncü filme ise 7.500 TL ve Kristal Kayısı ödülü vereceğiz.

Bu yıl geçen yıllardan farklı olarak, festival kapsamındaki etkinliklerin büyük bir kısmı Malatya halkına yönelik olacaktır. Bu konuda çok ciddi projeler hazırlanmış ve çalışmaları devam etmektedir. Yeni projeler ile ilgili olarak Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık tarafından önümüzdeki günlerde ayrıca açıklama yapılacaktır.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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