Kültür-Sanat-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:28

Malatya her yerde okuyor

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı öncesi üniversite öğrencileri şehrin farklı yerlerinde okumanın önemine dikkat çekmek için kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Malatya her yerde okuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu (İNÜSEFT) üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin desteği ile fuar öncesi kitap okumaya dikkat çekmek için kentin değişik noktalarında bir süre kitap okudular. Kitap okunması adına farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir faaliyet düzenlediklerini belirten topluluk üyelerinin, gönüllü olarak yaptığı bu etkinlik ise Malatya ilgisini çekti.

Öğrenciler, “Özellikle Yeni Camii önündeki olumlu mesajlar bizi çok mutlu etti. Halkımızın kitap okuma halkasına dahil olması, Victor Hugo’nun tabiriyle ‘’Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca asla sönmez’ sözlerinin ne kadarda geçerli olduğunu bizlere gösterdi. 7’den 70’e her kesimde insanımız bu etkinliğimize hem destek oldular. Hem de katıldılar. Bu da kitap okumaya yapılan farkındalığın ne denli önemli olduğunu bizlere gösterdi” dedi. 28 Nisan - 06 Mayıs tarihlerinde ‘Ah Kudüs’ teması ile kapılarını açacak olan 7. Anadolu Kitap Fuarına tüm vatandaşları da davet eden öğrenciler, “Bu fuar Malatya’mız ve ülkemiz adına oldukça önemli bir fuar. Bu fuarı çoğu şehir düzenlemiyorken ilk defa Malatya’da düzenlenmesine vesile olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a ve Kültür A.Ş’ye teşekkür ederiz. Okurları yazarlarıyla ve doğrudan yayın evleriyle buluşturduğu için minnettarız. Fuarın Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” diye konuştu.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku