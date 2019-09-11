Malatya Uluslararası Film Festivaline Başvurular Başladı

Festival kapsamında Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak ve sinema endüstrimizin gelişimine katkıda bulunmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek. 05 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’a kadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği bu kategoride ‘En iyi Film’e, Kristal Kayısı Ödülü ile birlikte 100 Bin Türk Lirası para ödülü verilecek.

Ulusal yarışmada ayrıca; En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, Fahri Kayahan En İyi Müzik, Kemal Sunal Halk Ödülü (En İyi Film), Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri verilecek.

Bu yıl 15-19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında daha önce kısa filmler için verilen ödül miktarları da artırıldı.

Ulusal sinemaya katkı amacıyla Festivalde ‘En İyi Kısa Film’e Kristal Kayısı Ödülünün yanısıra 10 bin TL para ödülü de verilecek. Yarışmada ikinci kısa film 7,5 bin, üçüncü kısa film ise 5 bin TL ile ödüllendirilecek.

Bu yıl festival yönetmenliğini üstlenen yönetmen Haydar Işık’ın festival ile ilgili düşünceleri ise şöyle;

“9’uncusunu düzenleyeceğimiz film festivalimiz hem Malatya’nın tanıtımına hem de sinemanın etkileşiminin artırmasına çok ciddi katkılar sunacaktır. Festival kapsamında birçok program gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha çok halk ile iç içe öğretici ve eğlenceli olmasını sağlamak adına ciddi adımlar atıyoruz. Malatya çok güzel şehir ve şehrimizde sanatsal, kültürel etkinleri güçlendirmek için bir takım ciddi projeler hazırladık. Bu projelerin birçoğu çocuklara ve gençlere yönelik olarak hazırlandı. Bu çocuklardan birinin hayatına dokunup, güzel bir iz bırakabilirsek ne mutlu bize.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)