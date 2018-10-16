Malatya’da Çini sanatına yoğun ilgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından açılan Çini Kursları büyük ilgi görüyor. 7 yıldır sürdürülen kurslar kapsamında yıllık yaklaşık 200 kişi çini eğitimi alıyor. Gün geçtikçe ilginin artması üzerine ikinci çini atölyesi de açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde faaliyet gösteren Motif Çini Atölyesi’nin büyük ilgi görmesi üzerine yeni bir çini atölyesi de fırınıyla birlikte hazırlanarak hizmete sunuldu. İznik Çini Atölyesi adı verilen atölyede çinicilik öğretimi başladı. 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Motif Çini Atölyesi’nde bugüne kadar 1400 civarında kursiyerin yararlandığı belirtildi. Halen iki atölyede toplam 120 kursiyerin çini sanatını öğrenmeye devam ettiği kaydedildi.

15 yaş üstü tüm vatandaşların kayıt yaptırabildiği kursta, usta öğreticiler tarafından çinicilik eğitimi veriliyor. Verilen eğitimler sonucu porselen tabak ve zeminlere nakış nakış işlenen motifler daha sonra fırınlanarak kalıcı hale getiriliyor. Her atölyenin mevcut olan kendi fırınlarında çini sanatıyla bezeli eserler 900 derece sıcaklıkta yaklaşık 10 saat boyunca fırınlanıyor. Daha sonra fırınlardan alınan eserler, son işlemlerinin ardından kullanıma hazır hale geliyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)