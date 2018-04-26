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26 Nisan 2018 Perşembe 13:55

Malatyalı Yazar Ümit Erenler okuyucularıyla buluştu

‘Hiç Çarşı Görmemiş Adamlar’ kitabının yazarı Ümit Erenler ‘Kahkaha ve İmza Günü’nde İnönü Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Malatyalı Yazar Ümit Erenler okuyucularıyla buluştu
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Her insanın başına gelebilecek 16 farklı mizahi hikâyeden oluşan ‘Hiç Çarşı Görmemiş Adamlar’ kitabının yazarı Ümit Erenler İnönü Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.

İnönü Üniversitesi Türkçe Topluluğu tarafından organize edilen ‘Kahkaha ve İmza Günü’nde konuşan Ümit Erenler, kitapta bulunan hikâyelerden bahsederek, “Halk içerisinde gelen, bu kadar halk diliyle yazılmış, kendi tarz ve üslubu olan bir kitap değil Malatya’da Türkiye de ilk diyebilirim. Çünkü okuyunca hak vereceksiniz, tamamen kendisine has bir türü var. Klasik hikaye kitaplarının ya da komedi kitaplarının çok dışında bir formata sahip. Bu format zaten kitabın özellikle tutulmasının ana sebebi olacaktır diye düşünüyorum. Okuyan herkes kendisinden bir parça bulacak, her hayat hikayesine karşı bir done alacaksınız” dedi.

Gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yazar Erenler, söyleşinin ardından öğrencilerle fotoğraf çektirerek, kitaplarını imzaladı.



İHA
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