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24 Ocak 2020 Cuma 15:37

“Manşetlerle Malatya” Yayınlandı

Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya tarafından hazırlanan ve 1923-2020 yılları arasında Malatya’da yayınlanmış yerel gazetelerden seçilen 220 gazete sayfasının yer aldığı, “Manşetlerle Malatya” adlı kitap, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından basımı yapılarak yayınlandı.

'Manşetlerle Malatya” Yayınlandı
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Malatya yakın tarihine ışık tutacak olan “Manşetlerle Malatya” için, kitabı hazırlayan, Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya şu bilgileri verdi.

Araştırmacı Yazar Kızılkaya: Uzun ve titiz bir çalışma oldu

Çalışmada yer alan 220 gazete sayfasını, arşivimde bulunan ve tamamı 1923-2020 yılları arasında Malatya’da yayınlanmış 200.000 gazete arasından uzun ve titiz bir çalışma sonucu seçtim. Seçtiğim haberler ile de söz konusu tarihler arasında Malatya’da yaşanan önemli olaylara dair bilgi vermek istedim. Yani bir başka deyişle Malatya Cumhuriyet Tarihini gazetecilerin olayların yaşandığı gün attıkları manşetler ile ifade etmek istedim. Çalışmamın basılı hale getirilerek yayınlanmasına olanak sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’a da, kentin kültürüne yaptığı bu katkıdan dolayı teşekkür ediyor, Malatya’nın yakın tarihini manşetleri ile yazan bütün gazetecileri saygı ve rahmet ile anıyorum.”

Başkan Gürkan: Kentin tarihine ışık tutacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Manşetlerle Malatya” için şunları söyledi. “Gazete arşivleri toplumların hafızasını kalıcı olarak koruyan ve geleceğe taşıyan önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu durum Malatya için de geçerlidir ve yerel gazetelerin derlenerek arşivlenmesi ile kentin geçmişine dair önemli ipuçlarına ulaşılabilmektedir. İlk gazetenin çıktığı 19 Ekim 1923’den bugüne kadar canlılığını koruyan Malatya yerel basın arşivinden seçilen manşetlerin yer aldığı bu eser, Malatya da her alanda yaşanan değişimi çarpıcı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Kentin tarihine ışık tutacaktır. Araştırmacılar için eşsiz değer taşıyan bu çalışmada yer alan gazeteler, yayınlandıkları dönemin sosyal, ekonomik ve siyasal anlayışını ortaya koymakta, kentin kültürü, sanatı ve edebiyatını çok açık bir şekilde zamanımıza taşımaktadır

Malatya’yı kent araştırmaları noktasında ayrıcalıklı bir konuma taşıyacak, her yaprağı adeta Malatya yakın tarihinin bir parçası olan ve son derece iyi kurgulanmış bu çalışma, yeni araştırmalara da kaynak teşkil edecek niteliktedir. Kitabı hazırlayarak Malatya kültür belleğine kazandırılmasını sağlayan Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya ile çalışmaya katkı ve emek sağlayan herkese teşekkür ediyor, başarılar diliyorum”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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