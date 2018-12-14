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14 Aralık 2018 Cuma 10:35

Mimar Okan Karakaş’a AFIAP Unvanı Verildi

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD üyesi Mimar Okan Karakaş fotoğraf alanında elde ettiği başarılar neticesinde AFIAP unvanını almaya hak kazandı.

Mimar Okan Karakaş'a AFIAP Unvanı Verildi
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“Uzun ve Emek Gerektiren Bir Süreç”

Bu unvanı aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Mimar Okan Karakaş AFIAP süreci hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Merkezi, Fransa'da bulunan Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından verilen Artist (Sanatçı) FIAP” (AFIAP) unvanı, kazanılabilecek sanatsal unvanlardan biridir. Bu unvan; sanatsal becerileri, tekniği ve yarattığı eserleri FIAP Patronajlı uluslararası yarışmalarda kabul edilmiş fotoğraf sanatçılarına verilir. FIAP Life Card sahiplerinin başvurabildiği  AFIAP,  uzun ve emek gerektiren bir süreç. FIAP patronajlı yarışmalarda 8 farklı ülkede en az 15 uluslararası yarışmada en az 15 farklı eser ile en az 40 ödül / sergileme almak ve FIAP patronajlı uluslararası yarışmalarda en az 1 yıl önce başarı ile yer almış olmak gibi kriterleri bulunmaktadır.”

“Bu Ödül Malatya’ya İlk Defa Veriliyor”

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan,  “Dernek üyemiz Mimar Okan Karakaş’ın değer görüldüğü bu unvan, Malatya’ya ilk defa verilmiştir.  Elde ettiği bu başarıdan dolayı Okan Karakaş’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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