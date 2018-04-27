Kültür-Sanat-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 13:33

Miniklerden ‘Canım Türkiyem’ konseri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde ‘Canım Türkiyem’ adlı bir konser verdi.

Miniklerden ‘Canım Türkiyem' konseri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konser programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gencay ile çocuklar ve aileleri katıldı. Birbirinden güzel çocuk şarkılarının seslendirildiği konserde çocukların performansı katılımcılardan tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Malatya Milletvekili aday adayı olmak üzere görevinden istifa ettiğini belirterek, “Bugün çok güzel bir etkinlikle sizlerle beraber olmak bizlere mutluluk veriyor ancak bugün biraz hüzünlüyüz. 9 yıldır Malatya’ya hizmet veren, sosyal ve kültürel alanlarda birçok eseri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’ın görevinden ayrılmasından dolayı hüzünlüyüz. Başkanımız bu konservatuarın kurulmasında büyük bir vizyon ortaya koymuştur. ‘Canım Türkiyem’ kavramı bizim için gerçekten önemliydi. Türkiye şu an Dünya’ya umut olan bir ülke. Çok değerli bir liderimiz var. Kritik günlerden geçiyoruz Allah birliğimizi dirliğimizi artırsın” diye konuştu.

Çocuk korosunun performansından dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Turan, oyunculara çiçek verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku