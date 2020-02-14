MSSM Nalınlar Oyunuyla Geliyor

MSSM, 2020 sezon oyunu olarak planladığı bir süre önce de provalarına başladığı Necati Cumalı‘nın yazdığı MSSM oyuncularından Defne Çoban‘nın yönettiği "Nalınlar" oyunu 8 Martta Malatya’lı sanat severlerle buluşturacak. Oyunun yönetmeni Çoban, ‘Nalınlar’ın, Cumalı‘nın devlet tiyatrolarında en çok sahnelenen oyunlarından biri olduğunu söyledi. Oyunun 1960‘lı yıllarda kaleme alınmış olmasına rağmen Türkiye‘de bazı koşulların çok fazla değişmediğini ifade etti. Çoban, “Para herşeyden önemli oldu, sevgiden bile. Sevmek önemsiz artık, sevginin yerini çoktan 'mal varlığı',aldı. 'Kaç evin var?','Araban var mı?', 'Maaşın ne kadar?' diye sorar oldu şimdilerde sevgililer. Evlilikleri bile sınıfladık kendimizce, 'aşk evliliği', 'mantık evliliği' diye. Eskiden sevdalar daha çıkarsız, daha temizdi. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun temiz bir aşk ile sevdiler birbirlerini. Belki de bu yüzden aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hala onların aşkları konuşuluyor. İşte oyunumuz böylesine temiz bir aşkın hikâyesi, Seher ile Osman'ın hikâyesi.” dedi.

Çoban ayrıca; oyunumuzu en iyi şekilde sahnelemek için yaklaşık iki aydır yoğun çaba harcıyoruz. Bunun en büyük göstergesi de oyunumuzu müzikal şekilde sahneleyecek olmamız. Ben bu eşsiz eserin 8 Martta yapacağımız prömiyer ’ine bütün tiyatro severleri davet ediyorum dedi.

Sahneye taşınacak Nalınlar oyununun oyuncu kadrosunda Ömer Konakçı, Defne Çoban, Ece Çelebi, Yusuf Çalık, Mehmet Aladağ, Ayfer Kölük ve Mehmet Karaköse var.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)