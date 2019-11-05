MUFF Yönetmeni Işık “Festivale Sahip Çıkalım”

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Merkez ilçe belediye başkanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Yönetmen Haydar Işık “Kültür Sanat açısından Malatya için hayati önem taşıyan film festivalinin devamı gerçekten çok önemliydi. Bu anlamda 4 kurum ortak paydada buluşarak festivalin yapılmasına karar verdi. Her seneden farklı olarak bu yıl bizler festivali halka yaymaya karar verdik. Eğitim yönünü ön plana çıkartmaya önem verdik. Şehrimize bir çok ünlü konukta gelecek. Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Engin Çağlar dahil bir çok ünlü Malatya’ya gelecek. Şehrimize değerli konukların gelmesinin yanı sıra bizler festivalin şehrimize neler katacağı önemli. Festivalin şehre bırakacağı iz eğitim anlamında bizler açısından oldukça önemli. Yapacağımız oyuncu atölyeleri, senaryo atölyeleri, yönetmenlik atölyeleri, kurgu atölyeleri, film müzikleri atölyeleri kısacası bir film nasıl başlanır nasıl bitirilebilir konusunda gençlerimize ve sinemayı seven herkese eğitimler vereceğiz. Türkiye içerisinde en fazla vasıfsız göç alan ama en fazla vasıflı göç veren il pozisyonundayız. Göçe uyumla alakalı bir çalışma yaptık. Şiddet ve bağımlılığa sıfır tolerans etkinliğimiz olacak. “ şeklinde konuştu.

“FESTİVALİ ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRMEK GEREKİR”

Eğitimin insanlar üzerinde ki etkisinin çok çok farkındayım diyen Işık “Bir hafta önce Antalya Film Festivalinde idik. Stadyum kapatılmıştı biz 9 yaşında bir çocuğuz onlar 56 yaşında olgun birey. 14 dalda ödül veriyoruz. Bu standart. Film festivali yaparken ben gidip hava alanından konuklarımı alıp geleyim, güzel bir otelde ağırlayayım yemek yedireyim kırmızı halıda yürütüp göndereyim derdinde değilim. Film festivali bir yarışma değildir. Adı o zaman film yarışması olurdu. Festivali çok yönlü değerlendirmek gerekir” diye konuştu.

“BİRİNİN HAYATI İLE FİKRİNİZ YOKSA ZİKRİNİZDE OLMASIN”

İnsanlar endişelenir çok normaldir. Birinin hayatı ile fikriniz yoksa zikrinizde olmasın diyen Işık, “Bu şehrin sokaklarında sakız sattım, balon sattım, ayakkabı boyadım ardından İstanbul’a gittim. Kitapçılık yaptım sonrasında sinema ile tanıştım. Benim bu şehre borcum var. 250ye yakın proje bitirdim. Bu ekip işidir. Filmin sonunda yönetmen x yazabilir ancak emeği geçen en az yüz gerekir. Şehirde kültür- sanat o kadar azaldı ki biz bunu yükseltmek istiyoruruz” dedi.

“İNSANLAR MALATYA’YA KÜSMÜŞ”

Yaklaşık bir aydır festivale yönelik çalışmalarımız mevcut ama bu bir engel değil işten kesinlikle kaçan biri değilim, kolay bir adam değilim zorluğu severim. Bir festivale hazırlanmak en az 7 – 8 ay gerektirir. İşin içinden gelen biri olarak bir çok şeyi ikili ilişkiler kullanarak hallettik. Resmi yollarla bu iş çözümlenmek istense çözülemezdi. Bu kadar proje sektör dışında olsak geliştiremezdik. Hızlı sonuç alma odaklı iş yaptık. Film festivali 1 hafta ama kültürel etkinlikler bir hafta olmamalı. Malatya bu işin çekirdeği bir çok ünlü Malatya’dan çıkmıştır. Kemal Sunal, Yasemin Yalçın, Sümer Tilmaz, Yasemin Yalçın ve adını sayamadığımız kişiler seve seve Malatya için ellerinden geleni yapmıştır ve yapacaktır. İnsanlar küsmüş. Örnek verecek olursam Yasemin Yalçın ile iletişime geçtik. Bize festivalin kaçıncısını düzenliyorsunuz diye sorduğunda 9. cusu cevabına karışılık 9 yıldır yeni mi aklııza geldim diye sordu. Bizde toprakçılık var. Kim nasıl yapmış bilmiyoruz ama bu insanları kazandırmalıyız. Sanat sevildiği yerde barınır. Sevilmediği yerde sanat barınamaz.

“ETKİNLİKLERİMİZ HERKESE HİTAP EDECEK”

Belki köye bir film gelir tarzı etkinlikler çok önemli. Engelsiz arkadaşlara, cezaevlerine, sevgi evlerine filmler götüreceğiz. Bu filmler sadece festivalde olmamalı sürekli gitmeli. Elinizde ki imkanları değerlendirmeniz gerekiyor. Sanat bir insanın anlık olarak hissettiği duygu yoğunluğudur. Bu yoğunluğu paylaşırsan her şey güzel oluyor. Festivalde Rol Kes diye bir bölüm yapacağız. Malatyada bulunan insanlar yeteneklerini sergileyecek. Bu etkinlikleri sitede duyuracağız göstereceğiz. Belki sinemaya bir Kemal Sunal daha kazandıracağız. Şehrimize kimin geldiğinden çok Festival nasıl faydalı olur tarafına bakıyorum.

“FETİVALE TÜM MALATYALILAR SAHİP ÇIKMALIDIR”

Bütçemiz az olabilir, sıkıntılı olabilir bunlar benim için bir bahane değil. Bütçe az etkinlik az olacak diye bir şey söz konusu olamaz. Elimizdeki imkanlarla en iyisini nasıl yaparızın peşinde olacağız. Malatya’ya tavsiyem şu hayati derecede önemli olan bu fetivale tüm Malatyalılar sahip çıkmalıdır. Bu bir bayrak yarışıdır. Şuan bayrak bende benden sonrasında üzerine koyarak gitmek gerekiyor. Bu festival bu şehir için çok çok çok önemli. MUFF’un sayfasından festivali mutlaka takip edelim”