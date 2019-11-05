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05 Kasım 2019 Salı 09:28

MUFF’da Ulusal Uzun Metraj Film Finalistleri Belli Oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliğinin destekleriyle 15-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin ulusal yarışmalarında uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler açıklandı.

MUFF'da Ulusal Uzun Metraj Film Finalistleri Belli Oldu
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44 filmin başvuru yaptığı 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Yönetmen Haydar Işık‘ın direktörlüğünde oluşturulan ön jüride; ulusal uzun metraj festival koordinatörü Yasemin Sezin, yapımcı yönetmen Mehmet Ali Arslan, yönetmen Özgür Özbalık, yönetmen senarist Faruk Karaçay, sinema eleştirmeni İhsan Kabil ve oyuncu Hülya Şen’den bulundu. Ön jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucu finale kalan 10 film belirlendi.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl; Aidiyet(Burak Çevik), Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız ( Burcu Esenç, Cantekin Cantez), Dilsiz (Murat Pay), Kapan (Seyid Çolak), Kızım Gibi Kokuyorsun (Olgun Özdemir ), Kimsesizler Oteli (Rıdvan Karaman ), Kovan ( Eylem Kaftan), Küçük Şeyler ( Kıvanç Sezer), Omar ve Biz ( Maryna Er Gorbach , Mehmet Bahadır Er), Sınırlar( Ece Cantürk) adlı filmler yarışacak.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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