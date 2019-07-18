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18 Temmuz 2019 Perşembe 12:48

Rafet El Roman Konseri Büyük İlgi Gördü

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında Mişmişpark Fuar alanında bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.

Rafet El Roman Konseri Büyük İlgi Gördü
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Mişmişpark Fuar alanına akın eden Malatyalılar, ‘En İyi Yaş Kayısı’ Yarışmasından sonra konser alanına geçtiler.

Festival, programı Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibinin gösterisi ile başladı. Daha sonra sahneye Grup Malatya ekibi çıkarak, birbirinden güzel Malatya türkülerini seslendirdiler.

Malatya’da Rafet El Roman Rüzgârı esti

Sanatçı Uğur Arslan’ın sunduğu kültür sanat etkinlikleri ve kayısı festivali programı, mahalli sanatçılarımız Eymen ve Batuhan Gökbulut’unsahne alması ile devam etti. Devamında Kazak, Kırgız ve Kafkas Halk Dansları gösterileri Malatyalılar tarafından büyük beğeni ile izlendi.

Rafet El Roman: Malatya’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum

Havai Fişek gösterilerinden sonra sahne alan Rafet El Roman, “Malatya’da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Binlerce Malatyalının eşlik ederek izlediği konser, Sanatçı Rafet El Roman’ın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla devam etti.

Telefon ışıklarını ve kameralarını açarak ünlü sanatçıya eşlik eden Malatyalılar unutulmaz bir akşam geçirdiler. Sanatçı Rafet El Roman “Malatya Malatya Bulunmaz Eşin” türküsünü de gecede seslendirdi.

Konser sonrası ünlü sanatçı Rafet El Roman’a, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay tarafından ‘Güneşin Altın Yumurtası’ Kayısı takdim etti.

18 TEMMUZ PERŞEMBE İKİNCİ GÜN

  • KAZAK, KIRGIZ, KAFKAS HALK DANSLARI MERKEZ VE İLÇELERDE GÖSTERİLERİ
  • 15.00’DE ESKİ BELEDİYE MEYDANINDA MABESEM SANAT ETKİNLİKLERİ
  • 20.00’DE MALATYA MUSİKİ CEMİYETİ KONSERİ (MİŞMİŞPARK)
  • 21.00’DE YAŞ KAYISI YEME YARIŞMASI FİNALİ (MİŞMİŞPARK)
  • 22.15’DE KAYISI AMBALAJ YARIŞMASI FİNALİ (MİŞMİŞPARK)
  • 22.30’DA VİTRİN YARIŞMASI FİNALİ (MİŞMİŞPARK)
  • SELAHATTİN ALPAY KONSERİ

19 TEMMUZ CUMA

  • 13.30’DA PATİK YAPMA YARIŞMASI (ŞEMSİYE SOKAK)
  • HALK DANSLARI TOPLULUKLARININ GÖSTERİLERİ OLACAK
  • 15.00’DE MABESEM SANAT ETKİNLİKLERİ
  • 19.00’DA TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TOPLANTISI AÇILIŞI (RAMADA PLAZA)
  • 20.20’DE MAHALLİ SANATÇILAR GÖSTERİLERİ
  • 21.15’DE AYDIN AYDIN PROGRAMI
  • 22.00’DE FUNDA ARAR KONSERİ


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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