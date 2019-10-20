Rektör Karabulut, Ankara Kitap Fuarında İmza Gününe katıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Yaşamdan Sağlık İksirleri” ve “Yaşamın Biyokimyasal Sırları” adlı yayınlanmış iki kitabını ardından TİMAŞ tarafından yayınlanan üçüncü eseri olan “Doğada Hayat Var” adlı kitabı için Ankara Kitap Fuarında imza gününe katıldı.

ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda başlayan Ankara Kitap Fuarında TİMAŞ Standında okurlarıyla buluşan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, burada kitaplarını imzalayıp sohbet etti. Yoğun ilginin gösterildiği imza gününde Prof. Dr. Karabulut, misafirlerine Malatya Kayısısı ikram etti.

İmza gününe Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli’de katılarak, Rektör Prof. Dr. Karabulut’a destek verdi.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un üçüncü eseri olan “Doğada Hayat Var”; beslenmenin ve sağlığın kısa tarihinden, tarihin gördüğü en büyük katil kansere; yaşam kaynağı vitaminlerden insan vücudunun koruma kalkanı minerallere, hormonlardan yağlara, proteinlere, metabolizmamız için en faydalı yiyeceklere uzanan bir hatta sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını veriyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)