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30 Eylül 2019 Pazartesi 14:50

Rektör Karabulut’un üçüncü kitabı yayınlandı, “Doğada Hayat Var”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un üçüncü kitabı “Doğadan Hayat var” yayımlandı.

Rektör Karabulut'un üçüncü kitabı yayınlandı, 'Doğada Hayat Var”
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut’un, “Yaşamdan Sağlık İksirleri” ve “Yaşamın Biyokimyasal Sırları” adlı yayınlanmış iki kitabını ardından “Doğada Hayat Var” adlı üçüncü kitabı ise Timaş Yayınları tarafından yayınlandı.

Biyokimya alanında yaptığı önemli çalışmalarla dikkat çeken Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut Doğada Hayat Var’da insana ‘doğayla bütünlük içinde bir varlık’ olarak bakıp zihinlerdeki karmaşayı yatıştıracak bilgiler veriyor. Doğada Hayat Var, terminolojik zorluklara boğulmadan, kolay ve anlaşılır bir dille insan vücudunun işleyişini ve doğayla uyumlu yapısını anlatıyor. Adeta makrokozmosun bir minyatürü (mikrokozmos) olan insanın doğayla ve doğal olanla irtibatını muhafaza ettikçe sağlığını da korumak yolunda önemli bir adım atmış olacağını gösteriyor.

“Doğada Hayat Var”; beslenmenin ve sağlığın kısa tarihinden, tarihin gördüğü en büyük katil kansere; yaşam kaynağı vitaminlerden insan vücudunun koruma kalkanı minerallere, hormonlardan yağlara, proteinlere, metabolizmamız için en faydalı yiyeceklere uzanan bir hatta sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını veriyor.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, üçüncü kitabının imza ve tanıtım gününü Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde 2 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10.30’da Ankara’da Gazi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başlayacak olan 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kongresi’nde NATURAL 2019 gerçekleştirecek.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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