Kültür-Sanat-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:15

Şahabiyye-i Kübra Medresesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da yaklaşık 700 yıl önce yapılan Şahabiyye-i Kübra Medresesinde geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlayan ilk kazı çalışmalarını inceledi. Başkan Gürkan Şahabiyye-i Kübra Medresesinde ikinci kazı çalışmalarının da en kısa zamanda başlayacağını belirtti.

Şahabiyye-i Kübra Medresesinde Çalışmalar Devam Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Memlûklu Sultanı Melik El Eşref Şaban devrinde 1363-1376 tarihlerinde Battalgazi ilçesinde yaptırılan Şahabiyye-i Kübra Medresesi'ni gün yüzüne çıkarmak için yapılan çalışmalar sürüyor. Kazı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Mevlana’nın, Sadreddin Konevi ve İbn-ül Arabi gibi önemli şahsiyetlerin müderrislik yaptığı Şahabiyye-i Kübra Medresesini ayağa kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Gürkan, “Şahabiyye-i Kübra Medresesi bir külliye. Ulu Camii ile birlikte Şahabiyye-i Kübra Medresesi hemen kıble tarafından Şahabiyye-i Sugra Medresesi diye tabir ettiğimiz Ulu Camiinin batı kısmındadır. Külliyeyi tamamıyla ayağa kaldırma noktasında Battalgazi Belediye Başkanı olduğumuz dönem içerisinde özellikle bölgenin kamulaştırılması noktasında, alanda bulunan okulun kaldırılıp yine kazı alanına dâhil edilmesi noktasında çalışmalarımızı yapmış ve bitirmiştik. Ayrıca şahıs mülkiyetine ait yerleri kamulaştırarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrini sağladık.

Geçtiğimiz Haziran ayında Vakıflar Genel Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nin tekrar ihya edilmesi, ayağa kaldırılması noktasında kazı çalışmalarının başlatılması kararı verildi. Kazı çalışmaları geçen yılın Haziran ayında başladı. Bu yılda en kısa zamanda başlatılması noktasında önümüzdeki hafta Genel Müdürümüzle yapacağımız görüşmede gerekli ödeneği tahsis ederek alandaki kazı çalışmalarının başlatılması sağlanacak. Kazı çalışmalarıyla birlikte Mevlana’nın, Sadreddin Konevi’nin, İbn-ül Arabi’nin müderrislik yaptığı Şahabiyye-i Kübra Medresesi, Selçuklunun ilim irfan destanı yazdığı ve tabir ettiğimiz o sürecin yaşatıldığı medresenin ayağa kaldırılması lazım.

Bundan sonraki süreçte alanın kazı çalışmalarıyla birlikte temel yapıları çıkarılıp restorasyon rölöveleri de çıkarılıp aslına uygun şekilde tekrar restorasyona tabi tutulması ve Ulu Camii ile birlikte özellikle kıble kapısını da açarak Şahabiyye-i Kübra Medresesi ile bütünleşik bir yapı arz etmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İleride yapılacak kazılarda alanı teyit edecek şekilde olacak. Şu andaki tahminimiz Ulu Camii Kıble Kapısının Şahabiyye-i Kübra Medresesine açılmasıyla medrese, oda yönetim sisteminin daha sonra Enderun okullarına basamak olan Nizamülmülk Medreselerinin yapı formatında medresenin cami ile birlikte yapılması noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Şahabiyye-i Kübra Medresesi çalışmaları bittikten sonra Ulu Caminin batı kısmında bulunan Şahabiyye-i Sugra Medresesinin de çalışmalarına başlayacağız. Yine alan kamulaştırılarak oradaki okulda dâhil olmak üzere alanın tekrar temel taşlarını çıkararak Şahabiyye-i Sugra Medresesinin de Ulu Cami ile bütünleşip alanın kültür adası olması noktasındaki çalışmalarımız Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çalışmaların Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir millet geçmiş tarihini bilemezse geleceğe emin adımlar atamazlar. Dolayısıyla biz tarihteki belleğimizin ve tarihteki hafızamızın korunması, gün yüzüne çıkarılması, güne taşınması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasındaki çalışmalarımızı KUDEP ile birlikte ve aynı zamanda vakıflarla diğer paydaşlarla birlikte yürütmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’nın Kültür Ve Turizm Rotası Ele Alındı Malatya’nın Kültür Ve Turizm Rotası Ele Alındı
TOKİ’de Kültürel Faaliyetler TOKİ’de Kültürel Faaliyetler
Tarihimizi Gelecek Nesillere Aktarmalıyız Tarihimizi Gelecek Nesillere Aktarmalıyız
Büyükşehir’den Silüet Resim Sergisi Büyükşehir’den Silüet Resim Sergisi
Halkoyunlarında il birincisi olan ekip Başkan Gürkan’ı ziyaret etti Halkoyunlarında il birincisi olan ekip Başkan Gürkan’ı...
Gezi Yazarlığı Projesi Tamamlandı Gezi Yazarlığı Projesi Tamamlandı
MSSM Nalınlar Oyunuyla Geliyor MSSM Nalınlar Oyunuyla Geliyor
Gezi Yazarlığı Projesine Start Verildi Gezi Yazarlığı Projesine Start Verildi
Depremi Yaşayan Çocuklara Sanatsal Destek Depremi Yaşayan Çocuklara Sanatsal Destek
Fotoğraf Makina Müzesi Yüzbinleri Ağırladı Fotoğraf Makina Müzesi Yüzbinleri Ağırladı
“Manşetlerle Malatya” Yayınlandı “Manşetlerle Malatya” Yayınlandı
MAFSAD Adıyaman’da Fotoğraf Sergisi Açtı MAFSAD Adıyaman’da Fotoğraf Sergisi Açtı
Gel Katıl Bize Projesi Başarıyla Tamamlandı Gel Katıl Bize Projesi Başarıyla Tamamlandı
Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Okullarda Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Okullarda
MAFSAD Şanlıurfa’da Fotoğraf Sergisi Açtı MAFSAD Şanlıurfa’da Fotoğraf Sergisi Açtı
Yukarı Çık
banner737
banner716

Malatya’nın Kültür Ve Turizm Rotası Ele...
Malatya Büyükşehir Belediyesi AYKOME Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonunda “Malatya Turizm ve...

Haberi Oku