'Senaryon Ne Kadar İyiyse Filmin de O Kadar İyi Olur'

Etkinliğe, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyeleri, Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk ve öğrenciler katıldı.

Yapımcı Haydar Satıl, filmin yapımından satışına ve dağıtımına kadar geçen süreçte yaşananlar ve merak edilenler hakkında bilgiler verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Satıl, film yönetmeninin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Doğru geliştirdiğin bir senaryon varsa ondan sonra ilk yapacağın iş doğru bir yönetmen bulmaktır. Bir yönetmen vardır iyi dram çeker, bir yönetmen vardır iyi komedi çeker, bir yönetmen vardır hepsini çeker. Doğru yönetmeni, doğru işleme çekmek gerçekten çok önemli. Sizin kurduğunuz dünyayla yönetmenin dünyasının gerçekten iyi algılanması lazım.”

Yapımcı Haydar Satıl, film yapımında ilk adımın senaryo olduğunu ve senaryo ne kadar iyiyse filmin diğer aşamalarının da o kadar iyi olacağını ifade etti. Ayrıca Satıl, kusursuz bir filmin olmadığını sözlerine ekledi. Türkiye’deki dizi sektörünün çok ileri seviyede hatta Amerika’daki dizi sektörüyle yarıştığını vurgulayan Satıl sözlerini şöyle tamamladı:

“Dizi ve film sektöründe sınıf atladık ve birinci seviyedeyiz. Dizi sektöründe Amerika ile yarışıyoruz, ülke satışı anlamında onlardan daha iyiyiz. Çünkü biz, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Arabistan bölgelerine, Irak’a, özellikle Meksika’ya, Güney Amerika’ya ve Arjantin’e çok fazla film ve dizi satıyoruz.”

Haber: Sena Saka-Şeyma Bülbül-Çiğdem Erhan / İNÜHABER

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)