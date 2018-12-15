Kültür-Sanat-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:16

Tarihi Bina, Eski İhtişamlı Günlerine Kavuştu

Osmanlı Padişahı Abdülhamit Han döneminde Redif Asker Alma Merkezi olarak Malatya'da yapılan tarihi bina, restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte eski ihtişamlı günlerine kavuştu.

Tarihi Bina, Eski İhtişamlı Günlerine Kavuştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, taş, ahşap ve kerpiç mimarisi açısından tarihi binanın başlı başına bir müze konumunda olduğunu söyledi.

Osmanlı'nın son dönem eserlerinden ve Abdülhamit Han döneminde 1893'te Redif Asker Alma merkezi olarak yapılan tarihi bina, kentte uzun yıllar Askerlik Şubesi olarak hizmet verirken, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Battalgazi Belediyesi’ne devri sağlandı. Tarihi binanın Battalgazi Belediyesi’ne devrinin sağlanması ile birlikte restorasyon çalışmaları yapıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında tamamı beton sıvalarla kaplı olan tarihi binanın duvarlarındaki beton sıvalar kazılarak, taş duvarların ortaya çıkması sağlandı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte tarihi bina eski ihtişamlı günlerine kavuştu. AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesindeki tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, bu kapsamda Kent Müzesi konseptiyle hizmete sunulacak olan eski Askerlik Şubesi binasının aslına kavuştuğunu söyledi. Başkan Gürkan, "Redif Asker Alma binası olarak Abdülhamit döneminde inşa edilen bina Osmanlı'nın son dönem şaheserlerinden biridir. İçerisinde kerpiç, ahşap ve taş mimarisinin güzel örnekleri var. Taş, ahşap ve kerpiç mimarisi açısından bina başlı başına bir müze konumundadır. Binanın kentin hafızasını koruyacak eserlerle donatılması ve kent müzesi yapılması ile şehirde aidiyet olgusunun oluşturulması için önemli bir kazanım elde edilecektir” diyerek, Kent Müzesi'ne vatandaşların ata yadigarı materyalleri bağışlamaya devam ettiklerini kaydetti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
AK Parti MalatyaAk PartiMalatya Büyükşehir BelediyesiMalatya Büyükşehir Belediye BaşkanıAK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan AdayıBattalGazi Belediye BaşkanıSelahattin GürkanRedif Asker Alma MerkeziAskerlik ŞubesiKent MüzesiII.Abdülhamit Han
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL