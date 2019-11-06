Tarihi Sinematografla Nostaljik Film Gösterimi

Alanında Asya ve Avrupa’nın en büyüğü özelliği taşıyan müzede 1976 yapımı sinematografla 1967 yılı yapımı kısa film gösterimi de yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki 2023 Fotoğraf Makinası Müzesi, sergilenen fotoğraf makineleri ve aparatlarının yanı sıra düzenlenen etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Müzede yer alan Sinema Makinaları Odasında, Sinema Tarihine ilişkin çeşitli makina, aparat ve görseller sergileniyor. Sinema düzeninin da oluşturulduğu odada, kısa film gösterimleri de yapılıyor. 1976 yılı Japon yapımı sinematografla gerçekleştirilen gösterimde 1967 yılı yapımı “Öküz ve Kurbağa” adlı animasyon film, ziyaretçilere izlettiriliyor. 4 dakikalık film, Rüştü Asyalı’nın seslendirmesiyle perdeye yansıyor.

1876 yılından günümüze kadar gelen çeşitli marka ve modellerde 44 segmentte 2023 adet fotoğraf makinası ile 60 segmentte fotoğrafçılıkta kullanılan 3 bin 600 adet aparat, aksesuar ve sarf malzemenin sergilendiği müze, ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)