Tarihimizi Gelecek Nesillere Aktarmalıyız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sosyal ve Kültürel Belediyeciliğin önemli olduğunu belirterek tarihi mekânlar hakkında kısa bir açıklama yaptı. Başkan Gürkan, “Tarihi mekânlara gerekli ilgi ve alaka gösterilerek ayağa kaldırılmalıdır” dedi.

Maalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarihi mekânların ayağa kaldırılması ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin Belediyecilik anlayışında sadece altyapı ve üstyapı hizmetleri bulunmamaktadır. Belediyecilik anlayışımız beş temel madde üzerinde yürümektedir. Bunlar, Katılımcı Belediyecilik, Hizmet Belediyeciliği, Sosyal Belediyecilik, Kültürel Belediyecilik ile Çevrenin korunması ve yeşil dokunun artırılmasıdır.

Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında Belediye olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Tarihi mekânların ayağa kaldırılması noktasında geçmiş dönemlerde de yoğun bir gayret göster içerisindeydik. Bu dönemde de Ulu Cami’nin yanında bulunan Şahabe-i Kübra Medresesinin yeniden ayağa kaldırılması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Sevserek Han ve Şişman Han ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.

Ayrıca Taş-Horon kilisesin restorasyonu ile ilgili çalışmalar koruma kurulu tarafından onaylandı. İhale süreci başladı. İhale süreci tamamlandıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Belediye vatandaşın her ihtiyacına dokunacak iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Yapmış olduğumuz çalışmalarda sadece günümüzü değil, geçmişimizi ve geleceğimizi de düşünerek hizmet üretiyoruz. Geçmişimizi gelecek nesillere taşıyarak sadece bugünün belediyeciliğini yapmıyor aynı zamanda geçmişin ve geleceğin belediyeciliğini de yapıyoruz.

24 Ocak Depreminden sonra Ulu Cami ve Yeni Cami’de de tahribatlar meydana geldi. Bu camilerimizle de ilgili arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar. Bu camilerimizin tadilatlarının yapılmasıyla ilgilide çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)