Tiyatro Emek Ödülü Konakçı’ya Verildi

Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu Kırmızı Türk Haber tarafından Malatya’da düzenlenen birçok ünlü simanın konuk olduğu, “Q Plus Altın Kayısı Ödülleri” ödül töreni yapıldı. Ödül töreninde tiyatro emek ödülü yönetmen oyuncu Ömer Konakçı’ya verildi.

(MSSM) Malatya Sahne Sanatları Merkezi Dernek başkanı Mehmet Aydoğmuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: MSSM derneği olarak kurulduğumuz bu yana tiyatro ve sinema adına önemli çalışmalara projelere imza attık atmaya da devam ediyoruz. 10 yılda bölgenin ilk ve tek açık hava tiyatrosunu Malatya’mıza kazandırdık. Uygulamalı tiyatro, kamera önü oyunculuk eğitimi ve kısa film yapım kursları açarak bu alanda yetenekli istekli gençlerimize ışık tutmaya, yol göstermeye çalıştık. Ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle başarılı olduğumuz görmekteyiz. Yüzlerce oyuncuyu sanat alanına kazandırdık. Birçoğu çeşitli tiyatro ekiplerinde yer almakta ve sinema da oyunculuk yapmaktadır. Son olarak da kurucumuz Ömer Konakçı’ya tiyatro emek ödülü vermesi bizleri çok mutlu etti. Bizler gerçekten çok emek veriyoruz. Sahne sanatlarının özelliğinde çok emek vermek, öz verili olmak ve bir şeylerden feragat etmek vardır. Biz bunları yaparak en önemlisi de işimizi severek yolumuza devam ediyoruz. Ömer Konakçı’yı almış olduğu ödülden dolayı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

Seçici kurul değerlendirmesi ve halka açık oylamalar sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Deray Yurdakul sundu. Kırmızı Halı Sunumunu Müge Çırpıcı gerçekleştirirken gecenin organizatörlüğünü Akif Kaplan üstlendi.

Yönetmen oyuncu Ömer Konakçı aldığı ödülden dolayı çok duygulandığını belirterek şunları söyledi: “Çok emek verdik çok çalıştık ama hiç yorulmadık durmadık. Durmayacağız da bize bu ödülü layık görenlere ve hep yanımızda olan destek veren dostlarımıza seyircilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi desteklemeye devam edin daha çok yapacak işimiz var. Ve ben buradan size bir müjde de vermek istiyorum. Mersedes Kadir’in sinema filmini çekeceğiz. Senaryo hazır. Sanırım 2020 ortalarına doğru bitirmiş olacağız” dedi.

Kırmızı Türk Medya Kurucusu Cengizhan Kaya açılış konuşmasında En iyi olmanın önemi ve spikerlik vurgusu yaparken Anadolu’nun gözde kenti Destan Şehri Malatya’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade ettiler. Gecede ödül kazanan diğer isimler ise şunlar oldu:

1- Yılın En İyi Kadın Siyasetçisi / Öznur Çalık / Ak Parti Malatya Milletvekili

2- Yılın En İyi Çıkış Yapan Siyasetçisi / Mehmet Fendoğlu / MHP Malatya Milletvekili

3- Yılın Tarihe ve Kültüre en çok değer veren belediye başkanı – Selahattin Gürkan – Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı.

4- Yılın Aileye ve Değerlere en çok önem veren Televizyon Kanalı / TGRT Haber – Sait İnanç Program Müdürü

5- Türkçeyi En iyi kullanan Spiker Ödülü / Handan Musaoğlu / TRT 3 – TBMM TV

6- Yılın En iyi Kadın Haber Spikeri / Hafta Sonu/ Oya Eren – TRT Haber

7- Yılın En İyi Siyaset Programı / Kozmik Masa / Ferhat Ünlü / Programcı – Sabah Gazetesi Yazarı

8- Yılın En İyi Hafta İçi Sabah Erkek Haber spikeri / Serkan Aksarı – Akit TV

9- Yılın En İyi Erkek Yazarı / Kahraman Tazeoğlu

10- Altın Kayısı Ödülleri Onur Ödülü : Sefa Zengin / 25 Yıldır Dublajda 30 Yıldır Oyunculuktaki Katkılarından Ötürü Meslek Onur Ödülü

11- Yılın En İyi Yönetmeni – Haydar Işık ( Hem Malatya hem Türk Sinemasına Katkıları ile)

12- Spor Emek Ödülü / Ali Ravcı – Yeni Malatyaspor sportif Direktörü ( 2.Ligden Bugüne Yenimalatyaspor’un bugünlere gelmesinde yaptıklarıyla )

13- Yılın Umut Vaat Eden Tiyatro Oyuncusu / Nurdan Hüsrev / Bir Yaz Gecesi Rüyası

14- Yılın EN İyi Kadın Yazarı / Nilgün Bodur

15- Yılın En İyi Sektör Programı / OSB Saati / Kanal 33 / Arzu Özer

16- Yılın Eğitim Programı / Şaban Özdemir ile Hayat Tercihtir / Ülke TV / Üsküdar Üniversitesi Bilimsel Desteği ile

17- Yılın En İyi Cover Şarkısı / Çilli Bom / Esra Sezer

18- Yılın Anadolu’ya ve Anadolu Kültürüne en çok yer veren Gazetesi / Türkiye Gazetesi

19- Yılın En İyi Bölgesel Gazetesi / Vuslat Gazetesi –/ Yazı İşleri Müdürü / Ökkeş Cerit

20- Yılın En İyi Sabah programı / Güne Bakış / Hülya Kaya – Er TV

21- Yılın En İyi gece haber programı / Furkan Dilaver ile Son Baskı – Kanal Fırat

22- Yılın En İyi Erkek Haber Spikeri / Bölgesel Güneydoğu / Şeref Toprak – Edessa Tv

23- Yılın En İyi Aktüel Programı / İletişim Hayattır / Jale Yeni Gökyer / Kanal 3

24- Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri / Bölgesel İç Anadolu Bölgesi / Emel Karacabay / Vizyon58

25- Yılın En İyi Kültür Programı / Çarşı Çarşı Anadolu / Cumali Duman / Vuslat Tv

26- Yılın En iyi Kültür Sanat Sayfası / Milli Gazete / Bilali yıldırım – Milli Gazete Kültür sanat editörü

27- Yılın En İyi Meslek Edindirme Projesi / Şener Eroğlu Academy

28- Medya Emek Ödülü/ Yeni Malatyaspor Tv / Malatya Tanıtımı İçin Yapılan Çalışmalar ile

29- Yılın En İyi Radyo Programcısı / Murat Üstün / Radyo Malatya /

30- Yılın Spor Kanalı / A Spor ( Malatya tanıtımına katkıları ve Malatya desteği ile / Malatya A Spor Muhabiri Temsilcisi – Sercan Erduran

31- Yılın Girişimcisi / Fatma Gökhan Timurtaş / Şekirdek /

32- Yılın En İyi Siyaset Programı /Bölgesel / Gündem Siyaset / Nur Tutku Eren

33- Yılın En İyi Kadın Pop Müzik Şarkıcısı / Berfin Gürsoy / Yelkovan

34- Yılın En iyi Muhabiri / DHA / Taha Ayhan.

35- Uluslar Arası Gastronomi Emek Ödülü / Malatya’mızın Yöresel Mutfağını Türkiye’ye ve Dünyaya tanıtımına olan katkılarından ve çalışmalarından dolayı Tarihi Hacı Baba ve Sinan Et Lokantası’na /

36- Yılın En iyi Dondurma İşletmesi – ADO / Abdullah Usta

37- Yılın En İyi Çiğköfte Mekanı / Ünlü Çiğköfteci Mehmet Usta / Mehmet Başyiğit.

38- Yılın En İyi Gümüş Mağazası – Hüseyin Bey Silver Center / Türkiye’nin en büyük gümüş mağazası / Kahraman Tazeoğlu takdim edecek.

40- Yılın En İyi Eğitim kurumu – Final Eğitim Kurumları

41- Yılın En İyi işletmesi – Dilara Temizlik

42- Yılın En İyi İşletmesi – MDK – Mangal Vadisi

43- Yılın En iyi Seyahat İşletmesi – Adiyat Tour / Seyahat Acentası

44- Yılın En İyi Spor Yazarı / Net Haber / Abdullah Ergün

45- Yılın En İyi Medya Tanıtım Ajansı / Him AJANS

46- Yılın En İyi Sigorta İşletmesi / Doğru Hasar

47- Yılın En İyi Sağlık Kuruluşu / Özel Melid Park Hastanesi

48- Yılın En Çok Satan Gazetesi /Bölgesel / Bu Sabah / Fatih Avcı

49- Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi / Malatya Haber Ajansı .com / Hidayet Özpolat

50- Medya Emek Ödülü / Onay Ozan / Malatya Söz Gazetesi

51- Yılın En İyi Turizm ve Taşımacılık Firması / Mert Tur / Takdim Şevket Keskin

52- Yılın En İyi Hafta Sonu Sabah Haber Spikeri / İbrahim Sadri / ATV

53- Yılın En İyi Çıkış Yapan Türk Halk Müziği Sanatçısı / Özlem Büyük

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