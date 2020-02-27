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27 Şubat 2020 Perşembe 14:19

TOKİ’de Kültürel Faaliyetler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından TOKİ Bölgesinde sosyal-kültürel etkinlikler düzenleniyor.

TOKİ'de Kültürel Faaliyetler
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TOKİ Konak 590 Konutlarının tek sosyal tesisi olan Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezinde çok sayıda kültürel-sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor.

İsmini, Malatyalı 15 Temmuz Şehitlerinden Ahmet Kocabay’dan alan ve 2017 yılından bu yana faaliyette olan merkez, Yeşilyurt İlçesi Karagöz Caddesi devamındaki TOKİ Bahar Ortaokulu alt tarafında yer alıyor.

Merkezde açılan kurslardan yıllık olarak ortalama 300 kursiyer faydalanıyor. Kurslar, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi ve Yeşilyurt Müftülüğü ile işbirliği halinde düzenleniyor.

2020 yılı itibariyle aktif olarak Kur’an-ı Kerim Kursu, Nezaket Okulları Sınıfı (ana sınıf); Bağlama, Gitar, Resim, Giyim kursları devam ediyor. Okuma-Yazma ve Diksiyon-İletişim kursları için de ön kayıt sürecinde olunduğu kaydedildi. Şehir merkezine 20 dakikalık mesafede olan tesise ulaşım MOTAŞ’a ait 8E otobüsleri ile gerçekleştiriliyor. Gerek bölgesinin gerekse de tüm Malatyalıların hizmetinde olan tesiste kurslar ücretsiz olup, her yaştan kursiyer kabul edilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi Şehit Ahmet Kocabay Eğitim Merkezindeki faaliyetler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0422 377 86 09 numaralı telefondan yetkililerle irtibat kurabilecekleri kaydedildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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