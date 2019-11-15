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15 Kasım 2019 Cuma 14:19

Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Meral Çetinkaya, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

9. Malatya Uluslararası Film Festivali etkinlikleri kapsamında Malatya’da bulunan Türk sinema ve tiyatrosunun emektar ismi sanatçı Meral Çetinkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Meral Çetinkaya, Başkan Gürkan'ı ziyaret etti
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Türk sinemasının çok kıymetli ve değerli oyuncusunu misafir etmekten onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Malatya’mıza hoş geldiniz. 9. Malatya Uluslararası Film Festivali sinema günlerinin başta sanat camiasına, Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gürkan: Sinema, kişilik ve benliğimizin oluşmasında önemli bir katkı oldu

Sanat adına yapılan bu festivalin bir temel oluşturmasını ve faydalı olması umuduyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Gürkan, “ Film Festivalinin ileri ki zamanlarda daha da genişleyerek ve geniş kitleleri kapsayacak bir yapı içerisinde yerini alır. Sinemamıza faydalı olması ve sinemamız nezdinde toplumumuzda insanların kişiliğinin ve benliğinin oluşması noktasında güzel filmlerin beyaz perdeye ve ekranlara aktarılarak, gelecekteki toplumumuzun milli birlik ve beraberlik anlamında ülkemizin istikbali noktasında hem fikir olma noktasında toplumsal bir yapının temelini oluşturur” şeklinde konuştu.

Çocukluğumuzda sinemaları izledik. Sinemadaki jönler ve sinemadaki roller bizim için yol haritası oldu. Kişilik ve benliğimizin oluşmasında önemli bir katkı sağladı. Önemli ve esas olan dünya sinemasında oynadığımız hayat filminde rollerimizin güzel olması temennisinde bulunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Çetinkaya: Bu festivalin yaşaması gençlerimizin ve geleceğimizin daha duyarlı ve daha güzel olması içindir

Sinema ve Tiyatro sanatçısı Meral Çetinkaya ise, “Bu kadar güzel bir hedef ve amaç bu festival ile ilgili güzel sözler duymak beni mest etti, çok mutlu oldum. Zaten sizin elinizi bu sebepten dolayı çok sıkmak istedim. Bu festivalin yaşaması gençlerimizin ve geleceğimizin daha duyarlı ve daha güzel olması içindir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra günün anısına Sanatçı Çetinkaya’ya kayısı ve kayısı kristali hediye etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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