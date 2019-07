Ulusal Fotoğraf Çalıştayı tamamlandı

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından yürütülen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Arapgir Belediyesi tarafından da desteklenen ve Come And Join Us (Gel Katıl Bize) adlı AB projesi bünyesinde düzenlenen Ulusal Fotoğraf Çalıştayına 30 ilden 30 fotoğraf derneği temsilcisi katıldı.



Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler ve fotoğraf sanatçıları olmak üzere toplamda 80 kişinin yer aldığı çalıştay 2 gün sürdü. ''Sivil Toplum Örgütleri Olarak Fotoğraf Dernekleri'' konulu Çalıştay'da fotoğraf derneklerinin işlevi, sorunları birçok alt başlık altında tartışıldı.

Çalıştayın açılış toplantısında konuşan Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk yaptığı açıklamada, Come and Join Us/Gel Katıl Bize projesi hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında fotoğraf eğitimleri, sergi, fotoğraf sunum söyleşileri, doğa eğitimleri ve doğa yürüyüşleri suyun bilinçli kullanımına yönelik faaliyetlerin yanında bir de Ulusal Fotoğraf Çalıştayı düzenlediklerini ve bu çalıştayın fotoğraf derneklerini birleştiren, bütünleştiren ve ortak üretim alanları oluşturan bir yönü olduğunu söyleyen Konuk Arapgir’de yapılan bu Çalıştay’ın Arapgir’e ve Malatya’ya değer katacağını söyledi.

Çalıştay kapsamında konuşan MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan ise yaptığı açıklamada fotoğraf derneklerini ve örgütlü toplumu çok önemsediklerini, bu sebeple böyle bir çalıştayı öngörerek Türkiyedeki fotoğraf derneklerini bir araya topladıklarını belirtti. Bu anlamda katılım sağlayan bütün fotoğraf derneklerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini kaydetti.

Çalıştay Koordinatörü Mustafa Ertekin da çalıştayda 20 bildirinin sunulduğunu, bu bildirilerin tartışıldığını ve katılımcıların her bildiri için görüş belirttiğini söyledi. Çalıştayın çok verimli geçtiğini ifade eden Ertekin sonuçların kitap halinde yayınlanacağını belirtti.

Çalıştay için bildiri hazırlayıp katkı sağlayan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman Ürper, sivil toplum örgütlerinin işlevi, Türkiye'deki gelişim süreci, İçişleri Bakanlığı Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS), Dünyadaki ve Türkiye'deki derneklerle ilgili istatistiki bilgiler gibi hususlar üzerinde durdu. Çalıştayın ve sivil toplum örgütlerinin önemine değinerek bu güzel projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada böylesine kapsamlı bir çalıştayın Arapgirde yapılıyor olmasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Cömertoğlu 4-7 Temmuz 2019 tarihlerinde de Kayaarası Kanyonunda 5.Fotokamp organizasyonunu düzenleyeceklerini ve herkesi bu büyük fotoğraf kampına davet ettiğini belirtti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)