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18 Haziran 2019 Salı 13:42

Yeşilyurt Kent Konseyi Yaz Kur’an Kursu Başladı

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından “Haydi Çocuklar! Kurslar Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun” sloganıyla açılan Çocuklara yönelik Kur’an-ı Kerim öğretimi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi derslerin verileceği iki aylık eğitim dönemini kapsayan Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu yoğun katılımla derslerine başladı.

Yeşilyurt Kent Konseyi Yaz Kur'an Kursu Başladı
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Yaz Kur’an Kursuyla ilgili bilgi veren Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet BERBER; “Yeşilyurt Kent Konseyi olarak her alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlk emri ‘Oku’ olan İslam dininin temsilcileriyiz, bu anlamda dini doğru bir şekilde öğrenip eğitimini de bu şekilde almalıyız. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek hayatı bütün yönleriyle doğru anlamaktır. Bizde bu anlamda konseyimize gelen öğrencilerin Yaz aylarını Kur’an-ı Kerim ile süslüyor, çocuklarımıza dini anlamda verilmesi gereken bütün dersleri 2 aylık süre içerisinde vermeyi planlıyoruz. Programda emeği geçen arkadaşlarımıza ve yoğun katılım gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum.” Dedi.

Okullarını bitirip yaz tatilini verimli geçirebilmek adına Yeşilyurt Kent Konseyinin başlattığı Yaz Kuran Kursuna katılan çocuklar güzellikleri ve masumiyetleriyle dikkat çektiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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