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28 Ocak 2019 Pazartesi 13:37

Yunus Emre Gösterimi İlgiyle İzlendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine Malatya’ya gelen tiyatro ekibi, Yunus Emre’nin hayatını tek kişilik oyunla canlandırdı.

Yunus Emre Gösterimi İlgiyle İzlendi
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Malatya Büyükşehir Belediyesi şehrin ve insanın kültürel, sosyal alanda gelişmesi için tiyatro, konser, konferanslar düzenlemeye devam ediyor. Dünya’da ve Türkiye genelinde oynanan birçok popüler oyun, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Malatya’ya getirilerek buradaki izleyicilerle buluşuyor.


 “Avrupa’dan Sonra Malatya’da”


Avrupa Turnesi kapsamında birçok ülkede canlandırılan oyun Malatya’da Sanat Merkezi Salonu’nda seyirciyle buluşturuldu. 


Kıvanç Nalça’nın yüksek performansıyla canlandırılan ‘Bir Meddah Hikâyesi Yunus’, ‘Bir Söz Söylemiş Hiçbir Söze Benzemez’ alt başlığıyla kurgulandı. Esin Öner’in yönettiği oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla sahnelendi. Oyunda, Tasavvuf Şiirinin en önemli temsilcisi olarak kabul edilen Yunus Emre’nin hayatı seyirciye aktarıldı. 


İki akşam sergilenen Yunus gösterimi, seyirciden büyük ilgi gördü. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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