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21 Temmuz 2019 Pazar 13:07

Yusuf Güney’den Unutulmaz Müzik Ziyafeti

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali, Malatyalıların yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Yusuf Güney'den Unutulmaz Müzik Ziyafeti
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Fuar alanındaki stantları gezip vatandaşlarla sohbet eden ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra konser alanına geçti.

Mişmiş Park Fuar Alanında Uğur Arslan’ın sunduğu programın dördüncü gününde ilk olarak, mahalli sanatçılar sahne aldı. Sahneye çıkan sanatçılar böyle güzel bir organizasyona kendilerini de dahil eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Yusuf Güney müzikseverleri coşturdu

Mahalli sanatçıların konserlerinin ardından sahneye özellikle gençlerin merakla ve heyecanla beklediği ünlü sanatçı Yusuf Güney çıktı. Seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle konser alanını dolduran onbinlerce Malatyalı müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gürkan: Kayısı yiyen zeki ve kibar olur

Sahnede kısa bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise; “Bu yola çıktığımız zaman Malatyalı hemşerilerimize güvenerek çıktık. 16 Temmuz akşamı başlatmış olduğumuz kortej yürüyüşü ile Türkiye ve Türkiye tarihine örnek olacak bir katılım sergilendi. Bu katılımlarından dolayı bütün hemşerilerimi kutluyorum.” dedi.

Başkan Gürkan, “Güneşim Altın Yumurtası Kayısı Festivalimizi gerçekleştireceğimizi söylediğimiz zaman Belediyemiz kasasından herhangi bir harcamanın yapılmayacağını ve sponsorlar aracılığı ile bu organizasyonu gerçekleştireceğimizi söylemiştik. Dün Mustafa İlbak bugün de Bekir Balin gecemize sponsor oldular. Şu anda burada onbinlerce hemşerimiz gönüllerince eğleniyor.” dedi.

Başkan Gürkan: “Güneşin Altın Yumurtasını yiyen zeki olur, yakışıklı olur, bayansa güzel olur, zerafetli olur, nezaketli olur, zarif olur, kibar olur ve Evliya Çelebinin dediği gibi Dar’ül Rıfat olur yani seçkin insan olur. İşte seçkin insanlar burada tüm seçkin insanlara hayırlı akşamlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, konuşmasının ardından Sanatçı Yusuf Güney’e kayısı hediye etti.

Güney: Plaket yerine meyve verilse daha güzel olur

Kayısılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Yusuf Güney, “Bir kayısı sever olarak almış olduğum kayısılardan dolayı çok mutlu oldum. Genelde plaket alırım ama plaket yerine gittiğimiz illerde böyle meyveler olsa daha güzel olur” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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‘Güneşin Altın Yumurtası’ Kayısı Festivalinde...
Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Malatya Kültür...

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