1 milyon kitabın yer aldığı fuara yoğun ilgi

Tokat’ta kardeş Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl anısı temasıyla düzenlenen kitap fuarına öğrenciler ve kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında kurulan dev çadırda 2.’si düzenlenen kitap fuarı törenle kapılarını açtı. Tokat protokolünün yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şair ve yazarların yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldığı fuara kitapseverlerin yanı sıra öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 1 milyon kitabın okuyucu ile buluştuğu kitap fuarı alanında adeta izdiham yaşandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın Alimler Konağı, Fazıllar Yurdu, Şairler Yatağı olduğunu ifade ederek, "Osmanlımız 6 tane şeyhülislam yetiştirmiştir onun için Tokat’ın ruhunda kitap okuma ilim irfan olma ve her anlamda okuyan şehir olma anlamında ayrı bir yeri vardır. Bizde böylesine okuyan bir şehir olan Tokat’ımızda yaptığımız bu kitap fuarı ile de insanlarımızı evlatlarımızı kitapla buluşturmanın gayreti içerisinde olduk. Kitap fuarımız 14 gün devam edecek. 150’ye yakın yazarımız değerli Tokatlılarla birlikte olacak, söyleşi yapacak kitap imzalayacak. Ayrıca yazarlarımızla öğrencilerimizi okullarında buluşturacağız. Çok seçkin yayın evleri var. 1 milyondan fazla kitap fuarında kitap var" dedi.

"Kitaplarda yüzde 50’ye varan indirim"

Kitap fiyatlarında yüzde 50’ye varan indirimler olduğuna dikkat çekerek, "Son günlerce kağıda zam yapılmış olabilir ama biz asla bunu okuyan insanlarımıza kitapseverlere yansıtmamalıyız dedik. Yüzde 50’ye varan indirimlerle yayın evleri kitap fuarında yerlerini aldı. Ayrıca kitap fuarımızın bu yıl ki teması Azerbaycan. Diyoruz ya iki devlet, tek millet. Evet Azerbaycan bir elmanın yarısı gibi olduğumuz aynı bizim değerlerimizle birlikte yoğrulduğumuz gönül coğrafyamızdaki bir milletimiz. Beraber aynı milletin hepimiz evlatlarıyız Azerbaycan’ın bu yıl 100. kuruluş yıl dönümü bu anlamda bizlerde Azerbaycan konulu temalı günlerde yazarlar söyleşiler yapacak. İki tane Azerbaycan meclisinden milletvekilimiz ve yazarımız, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi, 10’a yakın Azerbaycan şair ve yazarımız kitap fuarımızda olacak. Bu da son derece önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Tabiri caizse koşarak gelmek istedim"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığı Tokat’ta kitap fuarı açılışına katıldı. Yazıcı, kitap fuarlarını bir şehrin kaderini değiştiren, kültürel ivme kazandıran ve daha yaşanılacak bir toplum olmasına destek olan bir uygulama olduğunu ifade ederek,"Tokat’ta görev yaptığım dönemlerde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi çevrede yapılan kitap fuarlarına göndermeye gayret ediyorduk. Geçen yıl belediyemiz öncülünde açılmasından gurur duymuştuk. Bu senede kitap fuarı düzenlenince bunun dışında olmam mümkün değildi, tabiri caizse koşarak gelmek istedim" diye konuştu.

12-26 Ekim tarihleri arasında kitap fuarı Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda açık kalacak. Bölgenin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyonda söyleşiler, konferanslar, şiir dinletileri ve imza etkinlikleri yapılacak. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki tüm öğrenciler kitap günleri boyunca sevdikleri yazarlar ve kitaplarla bir araya gelecekler.