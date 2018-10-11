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11 Ekim 2018 Perşembe 10:16

10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 17 Ekim’de başlıyor

Türk Dil Kurumu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde “10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” düzenlenecek.

10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 17 Ekim'de başlıyor
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Türk Dil Kurumu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde “10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu” düzenlenecek.

Bu sene Atebetü’l-Hakayık’ın basılışının 100. yıl dönümü anısına 17-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 10. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2005 yılından bu yana her yıl Türkiye ya da Türklerin yaşadığı Orta Asya, Balkanlar ve Kafkasya gibi farklı coğrafyalarda tertip ediliyor. Türkçe’nin geliştirilmesine ve ilmi düzlemde incelenmesine katkı sağlayan köklü ve mühim teşekküllerden biri olan sempozyuma dünyanın birçok ülkesinden araştırmacılar katılıyor. Sempozyumda işlenecek konular arasında ağız araştırmaları, Atebetü’l-Hakayık ve ilk İslami Türkçe metinler, basın yayın ve Türkçe, çağdaş Türk lehçeleri, dil öğretimi, dil siyaseti, dünyada Türklük bilimi merkezleri ve çalışmaları, iki dillilik, işaret dili ve Türkçe, köken bilgisi araştırmaları, kültür siyaseti ve Türkçe, kültür aktarımı ve Türkçe, müzik ve Türkçe, tarihi Türk lehçeleri, Türk dili araştırmalarında yöntem, Türk dili tarihi, Türk dili ve edebiyatı öğretimi, Türkçe’nin söz varlığı ve öğretimi yer alıyor.
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