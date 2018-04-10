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27 Nisan 2018 Cuma 12:53

10 yaşındaki İrem Yayalar, kemanda birincilik ödülünün sahibi oldu

İrem Yayalar, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen IX. International Music Competition yarışmasında 10 yaş grubunda Birincilik Ödülü’nün (Laureate 1st Prize) sahibi oldu.10 yaşındaki İrem Yayalar, ilk defa katıldığı uluslararası...

10 yaşındaki İrem Yayalar, kemanda birincilik ödülünün sahibi oldu
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İrem Yayalar, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen IX. International Music Competition yarışmasında 10 yaş grubunda Birincilik Ödülü’nün (Laureate 1st Prize) sahibi oldu.

10 yaşındaki İrem Yayalar, ilk defa katıldığı uluslararası müzik yarışmasında keman kategorisinde kendi grubunda birincilik ödülünün sahibi oldu. Belgrad’da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yarışmada, 34 farklı kategoride 30’un üzerinde ülkeden binin üzerinde öğrenci yarıştı.

Henüz konservatuvar eğitimine başlamadığı halde ilk defa katıldığı uluslararası çapta bir yarışmada üstün bir performans sergileyerek birincilik ödülüne layık görülen kemanın minik ustası İrem Yayalar, müzik eğitimine İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası keman sanatçısı Yonca Sülün ile devam ediyor.
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