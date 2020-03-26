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26 Mart 2020 Perşembe 03:17

1080p Kalitede Filmleri izlemek Çok kolay

1080p Kalitede Filmleri izlemek Çok kolay
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Aksiyon, korku ve bilim kurgu dalında sizlere kaliteli filmleri sunan 2015 tarihinden beri beyazperde de çıkan tüm filmleri ayağınıza getiren bu kaliteli siteyi sizlere tanıtacağım. Öncelikle sitenin içinden seçtiğim bir filmi sizlere anlatmak istiyorum. Hd film izle Filmin başlıca rollerinde ise Katherine Waterston, Danny McBride, Michael Fassbender, Demian Bichir, Carmen Ejogo, Noomi Rapace, Billy Crudup ve Callie Hernandez yer alıyor.

Bulundukları galaksinin çok uzak bir köşesinde kimsenin bilmediği ve daha önce ortaya çıkmamış olan çok güzel ve cennet olarak tanımlanabilecek bir bölge olduğunu fark eden koloni gemisi Conenant'ın mürettebatında bulunanlar aslında görünenin aksine bu bölgenin oldukça tehlikeli ve korkutucu bir yer olduğunu fark ederler. Bu bölge için keşfe çıkmak için hep birlikte yola çıkarlar.

Gezegenin bu bölgesinde yaşayan tek canlı ise lanetli Prometheus'un keşfedilmesinden sonra hayatta kalmayı başarmış olan David'dir.

Efsane macera yerli filmler ve bilim kurgu filmlerinin yönetmeni olan Ridley Scott beyazperdeye geri dönerek Yaratık Covenant'ın yönetmen koltuğunda oturuyor.

Pratt filmdeki rolünde ilaç verilmiş, uzun zamanlı uyutulan ancak uyanması beklenen zaman diliminden önce olan usta uzay tamircisini canlandırırken; Lawrence ise Pratt’in yalnız kalmaması için aynı şekilde uyutulan yazar rolü ile karşımıza çıkmaktadır. Bu erken uyanış ikili arasında aşk oluşumu gözlemlenmektedir. Lawrence yaklaşık 100 yıllık gibi bir süre öncesinde uyandırılması sebebi ile de uzay gemisinde çıkan sorunlar ikili arasında ki gerilimi arttırmıştır. Hem romantik, hem gerilim tadındaki filmde aksiyon da berberinde gelmektedir.

2020 filmleri Yapımcılığını Michael Schaefer, Mark Huffam, Ridley Scott, Walter Hill ve Davşd Giler'in üstlendiği Yaratık Covenant şimdiye kadar çekilmiş serinin devamı niteliğinde olan yedinci filmdir.

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