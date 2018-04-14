14’ü yabancı 29 ressam Efes Antik Kenti’ni gezerek resim çizdi

Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali kapsamında 14’ü yabancı 29 ressam, İzmir Selçuk’taki Efes Antik Kenti’ni gezerek, tarihle iç içe bir ortamda resim çizdi.

İzmir, ülkenin adını tüm dünyaya sanat ile duyuracak Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 26 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen "Tarihe Dokunanlar" temalı sanat organizasyonu için 14’ü yabancı 29 ressam İzmir’e geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Hırvatistan, Letonya, Bulgaristan, Filistin, Hindistan, Almanya ve Türkiye’den katılan sanatçılar, festivalin ilk günü İzmir’in tarihi mekanlarını gezerken, ikinci gün de Selçuk ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Efes Antik Kenti’ni ziyaret etti. Efes hakkında rehberler tarafından detaylı bilgi alan sanatçılar, tarihi eserlere hayran kaldı. Ressamlar, buram buram tarih kokan mekanda resim de çizdi.

Hayran kaldılar

Festivali düzenleyen ressam Turgut Kahraman, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali’ne İzmir gezisi ile başladık. Ressamlarımız festivalin ikinci gününde Efes Antik Kenti’nde tarihi eserlerin içerisinde resimlerini yaptı. Bu festivalde sanat, tarih ve spor iç içe olacak" dedi.

Kahraman, özellikle yabancı ressamların Efes Antik Kenti’ne hayran kaldıklarını da belirtti.

Tarihle iç içe resim keyfi

Festival kapsamında antik kentte resim çizen ressamlardan Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şinasi İşler, "Bugün hem sanatı hem de tarihi aynı anda yaşadık. Bu atmosferde resim çizmek çok güzel. Bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Çünkü insanı farklı bir yere taşıyor. Bize farklı kapılar açıyor. Dünyanın pek çok yerinden gelen sanatçılarla birbirimizden yeni yeni şeyler öğrendik. Festival çok güzel geçiyor” diye konuştu.

Denizin altında Atatürk resmi yapacak

Festival kapsamında Urla’da bir araya gelecek 29 ressam, denizin üzerine yerleştirecekleri şövaleleri ile resim yapacaklar. Bu sırada bazı sanatçılar kite sörf yaparak, ressamlara eşlik edecek. Deniz tutkunu olan ressam Turgut Kahraman ve ressamlar tekneyle Urla’da denize açılacak. Kahraman, tüple dalıp denizin altında Atatürk’ün resmini çizecek. Daha sonra resim, basın mensupları için denizin üzerinde sergilenecek. Uluslararası ressamların ve yerli sanatçıların eserleri için 6 Mayıs tarihinde sergi açılacak. Öte yandan Urla’daki Zeytinli Köşk’te atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Festivale katılan sanatçıların isimleri ve ülkeleri

1. Agra Ritina - Letonya

2. Ahmet Şinasi İşler - Türkiye

3. Akbar Behkalam ve eşi - Almanya

4. Binnur Tuncel Uruşak - Türkiye

5. Çağatay Çevik - Türkiye

6. Dragan Tomanoviç - Sırbistan

7. Eda Uyman - Türkiye

8. Elvin Öztürk - Türkiye

9. Erdoğan Tuncer - Türkiye

10. Feridun Işıman - KKTC

11. Ilze Griezane - Letonya

12. Kamber Kamber - Bulgaristan

13. Latifa Yousef - Filistin

14. Madan Lal - Hindistan

15. Marjana Goxhabeliu - Hırvatistan

16. Mustafa Arapi - ABD

17. Müzeyyen Koçoğlu - Türkiye

18. Naciye Özkılıç - Türkiye

19. Naile Çevik - Türkiye

20. Nursel Önen - Türkiye

21. Orhan Cebrailoğlu - Türkiye

22. Pınar Partanaz - Türkiye

23. Recep Özmel - Türkiye

24. Vsma Uspele - Letonya

25. Vija Stupane - Letonya

26. Violeta Tomanoviç - Sırbistan

27. Vugar Ali - Azerbaycan

28. Yavuz Koçoğlu -Türkiye

29 Gülizar Kılıç - Türkiye