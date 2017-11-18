18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Ariadna Castellanos’u ağırladı

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Flamenko cazın ünlü ismi piyanist ve besteci Ariadna Castellanos’u ağırladı.18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl da yıldızlar geçidine sahne oluyor. Festival...

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Flamenko cazın ünlü ismi piyanist ve besteci Ariadna Castellanos’u ağırladı.

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl da yıldızlar geçidine sahne oluyor. Festival kapsamında dünyada Flamenko caz denince akla gelen ilk isimlerden olan Ariadna Castellanos, Türk Hava Yolları’nın katkılarıyla Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Biletleri ilk günden tükenen ve Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, yeni albümünden parçaların da yer aldığı 12 eserini seslendirdi. Solist Odille Lima ve DJ Jorge Barallo’nun eşlik ettiği konserde Castellanos, yeni albümündeki Monster adlı şarkıyı ilk kez Antalyalı müzikseverler için seslendirdi. Genç müzisyen, farklı tarzları bir araya getirerek yorumladığı eserler ve özgün tarzıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

İspanyol piyanist ve besteci Castellanos, piyanodaki virtu¨o¨zlu¨gˆu¨, farklı stilleri bir arada sunabilen c¸es¸itliligˆi ile kendi jenerasyonunun en o¨nemli mu¨zisyenlerinden biri olarak tanımlanıyor. I·lk albu¨mu¨ F. Black and White ile yılın en iyi produ¨ksiyonu dalında Latin Grammy adayı olan sanatc¸ı, 2016’da piyano ve elektronik mu¨zigˆi bir arada sundugˆu ikinci albu¨mu¨ MJU:ZIK ile I·spanya listelerinde uzun su¨re u¨st sıralarda yer aldı.

Müziğin kalbi sanat şehre Antalya’da atıyor

Sanat Yönetmenliğini Şef Gürer Aykal’ın üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin sürprizlerle dolu programı, Antalyalı sanatseverlere müzik dolu unutulmaz günler yaşatıyor. Türkiye’nin en önemli orkestralarından biri olan ‘Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’ ve Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin orkestrası olarak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in destekleriyle kurulan ‘Akdeniz Filarmoni Orkestrası’, Antalya Kültür Merkezi’nde birbirinden ünlü solistlere eşlik edecek ve dünyaca ünlü orkestra şefi Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy tarafından yönetilecek.

Festival kapsamında 22 Kasım’da Hakan Şensoy yönetiminde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte, Anadolu ezgilerinin senfonik rock türünde yeniden yorumlandığı konserde Çağ Erçağ (Viyolonsel) & Nurkan Renda (Gitar), 26 Kasım’da ‘Romantizmin Tutkulu Sesi’ ve Pedro Almodovar‘ın ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi “İspanyol Diva” Luz Casal, 29 Kasım’da ise 100 genç müzisyenden oluşan Kepez Belediyesi Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Antalya Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye’nin en önemli festivali olarak bilinen gerek yurt içinden gerek yurt dışından övgüler alan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1-2 Aralık’ta dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin’in yöneteceği konserlerle son bulacak.

Final konserlerinde Akdeniz Filarmoni Orkestrası; olağanüstü şiirsel müzik anlayışları ve özgün stilleriyle, uluslararası müzik camiasında özel bir yerleri olan Güher ve Süher Pekinel’e eşlik edecek. Kariyerleri boyunca pek çok sayıda ödüle layık görülen Güher ve Süher Pekinel; Avrupa, Uzak Doğu ve ABD’nin başlıca konser salonlarında çaldıkları resitallerden sonra, bu kez Antalyalı müzikseverlerle bir araya gelecek.



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Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen, her yıl sanatseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen festival; bir kez daha klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok müzisyeni müzikseverlerle buluşturacak. 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 468 müzisyen Antalyalı müzikseverlerin huzuruna çıkacak.