2 metrekarede saatler içinde geçen yarım asır

Kütahyalı esnaf, 2 metrekarelik dükkanında büyük dedesinden kalma saatçilik zanaatını 50 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

Döneminin en önemli saat ustaları arasında olan büyük dedesi Mustafa Fehmi Efendi’nin torununun oğlu Kemal Yücer, büyük dedesinden dedesine, dedesinden babasına ve babasında da kendisine kalan zanaatı devam ettirmeye çalışıyor. Yücer, 200 yıllık 2 metrekarelik tarihi dükkanını yarım asırdır her sabah besmele ve güler yüz ile açarak mesleğini yapıyor.

Kütahya’nın Pirler Mahallesi’nde bulunan saman pazarı mevkiindeki Saadettin Camii’nin altında saatçik yapan Kemal Yücer, mesleğe 15 yaşında ortaokulu bitirmesinin ardından başladığını ve büyük dedesinden miras kalan saatçiliği babasının ardından 50 yıldır devam ettirdiği söyledi.

Yücer, "Büyük dedemin el yapımı saatleri var. Aralarından el işlemeciliği kendisine ait Atatürk’e ve Kazım Karabekir paşaya hediye ettiği çok sayıda müzede saatleri var" dedi.

"Artık çırak yetişmiyor"

Mesleği 50 senedir yaptığını ancak saatçiliğin bitmek üzere olduğunu söyleyen Kemal Yücer, "Ben bu mesleği 50 yıldır yapıyorum. Bu meslek bitmek üzere. Yeni çırak gelmiyor, yetişmiyor. Artık ömür bitene kadar biz bu mesleği devam ettireceğiz inşallah" diye konuştu.

"İşimi severek yapıyorum"

Dükkanın 2 metrekarelik 200 yıllık bir dükkan olduğunu söyleyen Yücer, "Bu dükkanda benden önce babam vardı. Burası 2 metrekare kadar bir yer. Dükkanda 1-2 müşteri zor giriyor içeriye. Ben bu mesleği severek yaptım. Zoraki biri iş olmaz. Ben bir işi beğenmezsem sökerim tekrar takarım. Gene beğenmezsem tekrar söker takarım. Evvela sanatkar kendi beğenmesi lazım işini. Biz kıymetli saatler yapıyoruz. Ama son yıllarda ucuz saatlerin çıkması ile millet tamir işine bakmıyor. Ama biz genede dededen kalma malzemeler ile bize getirilen köstekli, kurmalı, duvar saatlerinin tamirini yaparak bu şekilde mesleğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.