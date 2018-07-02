KÜLTÜR SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 14:15

2 tonluk metal boğa sanatseverlerin ilgisini çekiyor

Yaklaşık 10 bin hurda parça ve çeşitli materyallerle yapılan 2 ton ağırlığındaki metal boğa heykeli büyük ilgi görüyor.

2 tonluk metal boğa sanatseverlerin ilgisini çekiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Yaklaşık 10 bin hurda parça ve çeşitli materyallerle yapılan 2 ton ağırlığındaki metal boğa heykeli büyük ilgi görüyor.

Kyrylo Maksymenko’nun Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan atölyede, topladığı hurda metal malzemelerden yedi aylık bir çalışma sonucu ortaya çıkardığı el yapımı boğa heykeli kampüs içerisinde sergilenmeye başladı. 2 buçuk metre yüksekliğinde, 5 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlında olan metal boğanın yapımında, hurda araçlardan toplanan 10 binden fazla metal parça kullanıldı. MİG kaynağı uygulanarak parçaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan el yapımı sanat eserinde; yaklaşık 5 bin pul, 2 bin dişli çark, 3 bin somun, 500 vida, 200 metre demir tel ile demir ve eski araba parçaları kullanıldı.

“Özveri ve zaman istiyor”

Kyrylo Maksymenko’nun gece gündüz metaller üzerinde çalışarak yaptığı boğa, üniversite öğrencilerinin yanı sıra kampüse gelen misafirler ile sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Maksymenko çalışmayla ilgili olarak, “Yaklaşık yedi ay boyunca atölyemde gece gündüz malzemeler üzerinde neyi nereye nasıl koymalıyım diye çalıştım. İki ton ağırlığındaki bu tasarım hurda araçlardan topladığım on binlerce metal parça ve demirleri doğal hallerinde kullanarak MİG kaynağı ve el aletleriyle uyumla birleştirilmesi sonucu ortaya çıktı. Atık metalleri doğal hallerinde kullanarak eser ortaya koymak diğer tekniklerle heykel yapmaya nazaran daha zor. Hurda malzemelerin bir sanatçının elinde sanat eserlerine dönüşmüş olması emek, özveri ve zaman istiyor” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku