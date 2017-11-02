Çukurova’da, karikatür meraklılarının beklediği 2. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali başladı. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleşen festival, Türkiye’nin ve dünyanın ünlü ve saygın karikatüristlerini bir araya getirdi.

İlki geçen yıl yapılan Çukurova Karikatür Festivali bu yıl da Çukurova’da yurt dışından tanınmış karikatürcülerin katılımıyla başladı. Çukurova Belediyesi’nin Orhan Kemal Kültür Merkezinde açılışı yapılan festivale sanatseverler ilgi gösterdi. Müthiş bir coşkuyla başlayan festival kentin, Türkiye’nin ve dünyanın usta karikatürist, sanatçı ve siyasetçilerini bir araya getirdi.

Dünyanın ünlü karikatürcülerinden Marco de Angelis (İtalya), Oleksy Kustovsky (Ukrayna) ve Almanya’dan Erdoğan Karayel 2. Çukurova Karikatür Festivalinin konukları oldu.

“Kültür- sanata sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin festivalin açılış konuşmasında, kültür ve sanata, kültür ve sanat insanlarına sahip çıkmaya, festivaller düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayarak, “2. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivalini çok büyük emekler vererek hazırladık. İlk festivalin ardından sadece bir hafta sonra başlayan yani 12 aya yayarak sürdürdüğümüz çalışmaların meyvesini çok müthiş bir kadro ve program oluşturarak sonuçlandırmayı başardık. Türkiye’nin ve dünyanın saygın ve usta karikatürcüleri bugün 2. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nde buluştu. Bugün hepimiz çok mutlu ve gururluyuz” dedi. Karikatürcülere filozof- ressamlar diyerek seslenen Başkan Çetin, “Sanat ve edebiyat özgür ortamlarda gelişir. Özgürlük ve bağımsızlık sanatın vazgeçilmez özelliğidir. Biz özgür ve bağımsız bir Türkiye özlemi için çabalarken sizler de özgürce çizeceğiniz bir ülke hayaliyle yolunuza devam ediyorsunuz. Yolunuz yolumuzdur” dedi.



Loading...

Yurt içi ve yurt dışından Türkiye ve dünyanın saygın, aynı zamanda usta karikatürcülerinin renk kattığı festival Bülent Üstün, Emrah Ablak, Hicabi Demirci ve Yılmaz Aslantürk’ün kitap imzalama etkinliği ile başladı. En Kahraman Rıdvan, Avanak Avni, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Red Kit gibi karikatür kahramanlarının maketlerinin sergilendiği festivalde Karikatürcü Tan Oral ve Gazeteci Yazar Siyasetçi Altan Öymen Acılı Adana isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Öymen ve Oral’ın siyasi yasakların olduğu 1982 yılında Adana’ya gelip gördüklerini Cumhuriyet’te yazıp çizerek ortaya koyduğu “Acılı Adana” sergisi ve söyleşisi 35 yıl öncesinin Adana’sından izleri yansıttı. Marco de Angelis ve Oleksy Kustovsky kendi özel koleksiyonlarından seçme karikatürleri de yine Çukurova Karikatür Festivali boyunca sergilendi. Yıllardır Almanya’da yaşayan Türk karikatürcü Erdoğan Karayel’in öncülüğü ve yönetiminde düzenlenen “Don Kişot Farklılıklara Saygı” sergisi ise festivalde ilgi gördü.