2018 Nobel Ekonomi Ödülüne William Nordhaus ve Paul Romer layık görüldü.
IHAAW125914-KLT/08-10-2018 - 2018 Nobel Ekonomi Ödülüne William Nordhaus ve Paul Romer layık görüldü. 08.10.2018 12:59:14 TSI NNNN
IHAAW125914-KLT/08-10-2018 - 2018 Nobel Ekonomi Ödülüne William Nordhaus ve Paul Romer layık görüldü. 08.10.2018 12:59:14 TSI NNNN
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