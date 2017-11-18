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KÜLTÜR SANAT:
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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:20

300 yıllık yün tarama ve ip bükme sanatı Artvin’de yaşatılıyor

Artvin’in Şavşat İlçesinde 300 yıllık yün tarama ve ip bükme sanatı Şavşatlı kadınlar tarafından yaşatılıyor.Şavşat Belediyesi Cittaslow kriterleri doğrultusunda unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat dallarını ve eski kültürünü...

300 yıllık yün tarama ve ip bükme sanatı Artvin'de yaşatılıyor
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Artvin’in Şavşat İlçesinde 300 yıllık yün tarama ve ip bükme sanatı Şavşatlı kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Şavşat Belediyesi Cittaslow kriterleri doğrultusunda unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat dallarını ve eski kültürünü gelenek ve göreneklerini yaşatmak için çeşitli çalışmalar başlattı. Bu çalışmalar içinde tarihi 300 yıl öncesine dayanan koyunyününü önce temizledikten sonra özel yapılmış bir tarakla zor bir uğraşla tarayarak devamında yöresel isimleri ile Teşi, Ağarşak, İg ve Çıkrıkla ip haline getiriyorlar.

Şavşat Ülkü Ulusoy Kadın Yaşam ve Eğitim Merkezi’nde açılan kurslarla ilçedeki kadınlar unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı tekrara öğrenerek oluşturulan iplerden halı, kilim, cecim, el çantası, çuval, heybe, çorap, kazak, caket, pantolon, gibi çeşitli ürünler elde ediyor. Daha önce bu ürünleri yapabilmek için gerekli olan iplikleri Afyon’un Bayat ilçesinden almalarına rağmen şimdi öğrenmiş oldukları bu sanatla hem ipliğe para verilememiş, hem de daha ucuza mal edilmiş oluyor. Oluşturmuş oldukları iplikleri çeşitli renklere boyamak için de bölgede bulunan çeşitli ağaçların meyve ve köklerinden faydalanarak yaptıkları için boyaya da para verilmemiş oluyor. Oluşturulan bu iplikleri boyandıktan sonra Şavşatlı kadınların hünerli elleri tarafından çeşitli ev eşyalarına dönüştürülüyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk “Tarihi yıllar öncesine dayalı unutulmaya yüz tutmuş ve günümüzde bilinmeyen birçok sanatsal faaliyetler hem Şavşatlı bayanlara öğretiliyor, hem de bu sanatı öğrenen bayanlar aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Evde oturmaktan ziyade burada hem çalışıyor hem de günlerini daha eğlenceli geçiriyorlar. Kendi ürettiklerini kendileri tüketmekteler. Buradaki ürünler gıdadan tekstile hepsi doğaldır. Kültürel değerlerimizin yaşatılması anlamında da çok büyük önem arz etmektedir“ dedi.

Yaptıkları işi oldukça neşeli yapan Şavşatlı bayanların yün tarama, ip bükme ve çeşitli dokumacılık faaliyetlerinde hep birlikte koro halinde türkü söylemeleri veya birbirlerine karşılıklı maniler, değişler söylemeleri oldukça renkli görüntülere sahne oluyor. Yapmış oldukları işlerden memnun olan kadınlar İlçe Kaymakamına, Belediye Başkanına ve emeği geçenlere teşekkür etti ve bu kursların ve bu gibi sanatsal faaliyetlerin devam etmesini istediler.

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