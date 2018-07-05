KÜLTÜR SANAT:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 09:32

500 yıllık caminin restorasyonu sırasında mezar taşlarına zarar verildi

Bursa’da 500 yıllık tarihi caminin restorasyonu sırasında kuşluklarına ve tarihi mezar taşlarına zarar verildi. Bursalılar zarar verilen yerlerin yeniden restore edilmesini istiyor.Bursa’nın manevi sultanı Emir Sultan Hazretlerinin adını...

500 yıllık caminin restorasyonu sırasında mezar taşlarına zarar verildi
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Bursa’da 500 yıllık tarihi caminin restorasyonu sırasında kuşluklarına ve tarihi mezar taşlarına zarar verildi. Bursalılar zarar verilen yerlerin yeniden restore edilmesini istiyor.

Bursa’nın manevi sultanı Emir Sultan Hazretlerinin adını taşıyan ve türbesinin yanında bulunan tarihi Emir Sultan Camii’nin restorasyonu sırasında caminin duvarlarında bulunan tarihi kuşluklar zarar gördü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar tarihi binaların restorasyonu sırasında daha çok özen gösterilmesini istedi.

Caminin zarar gören kuş yuvalarını yerinde inceleyen Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu Başkanı Zafer Ünver, "Bursa’nın önemli camilerinden Emir Sultan Camii’nde restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyonunun devam ettiği sırada bize gelen ihbarda caminin kuşluklarına ve cami çevresinde bulunan tarihi mezar taşlarına zarar verildiğini tespit ettik. Böyle tarihi binalarda restorasyon Venedik tüzüğüne uygun yapılması gerekir. Şu anki restorasyonda buna özen gösterilmediğini gözlemledik, gelişigüzel yapılan restorasyonlar sırasında tarihi binalar zarar görebiliyorlar. Bursa UNESCO’nun gözetimi altında olan bir şehir olduğu için restorasyon çalışmalarında ilkeli davranmak gerekmektedir" dedi.
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