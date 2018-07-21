KÜLTÜR SANAT:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:53

500 yıllık Mevlevihane restorasyon bekliyor

Dulkadirli Beyi Alaüddevle tarafından 1510 yılında dergah olarak kurulan ve daha sonra Mevlevihane’ye dönüştürülen ‘Yum Baba’ zaviyesi restorasyon bekliyor.Araştırmacı tarihçi Ali Avgın, Kahramanmaraş’ta 500 yıldır kent merkezinde...

500 yıllık Mevlevihane restorasyon bekliyor
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Dulkadirli Beyi Alaüddevle tarafından 1510 yılında dergah olarak kurulan ve daha sonra Mevlevihane’ye dönüştürülen ‘Yum Baba’ zaviyesi restorasyon bekliyor.

Araştırmacı tarihçi Ali Avgın, Kahramanmaraş’ta 500 yıldır kent merkezinde bulunan Mevlevihane’nin restore edilerek yeniden açılması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan tarihi mekan, Türkiye’de geçmişten günümüze kalan 30 Mevlevihane’den biri olma özelliği taşıyor.

Mevlevihane’nin cumhuriyet döneminde çeşitli tahribatlar yaşadığını söyleyen araştırmacı tarihçi Ali Avgın, kent merkezinde bulunan yerin yeniden eskisi gibi kültürel alanda hizmet vermesini istedi.

Avgın, "Burada türbeden başka hiçbir iz kalmasa da, elimizde 1510 tarihli Alüddevle Bey vakfiyesi var. Maraş Mevlevihane kent merkezinde çarşının tam ortasında yer alıyor. Bin metrekarelik alan 1510 tarihinden günümüze kadar gelmiş. Ancak 1915 Fransızların Kahramanmaraş’ı işgali sırasında yakılmıştır. 1940 yılında dönemin idarecileri, tarihi bir niteliği olmadığı düşüncesiyle açık artırmayla satılmıştır. Bir dönem köy garajı olarak kullanılmış. 1965 yılındaysa manifaturacılar çarşısına dönüştürülmüş. Burası Hz. Celalettin Rumi tarafından kurulan bir tasavvuf okuludur. Buralar tarih boyunca ülke coğrafyamızda tıpkı güzel sanatlar okulu gibi hizmet vermiş. Bir nevi vatandaşlarımız tasavvufi olarak faydalanmış. Buranın yeniden bir Mevlevihane yapılmasını istiyoruz. Kahramanmaraş bölge turizmi açısında önemli olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
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