559. Çağlak Festivali tanıtım toplantısı yapıldı

559. Çağlak Festivalinin tanıtım toplantısı yapıldı. 2 yıl önce UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alınan ve bu yıl 559’uncusu gerçekleştirilecek olan Çağlak Festivalinin müzik ve eğlence kısımları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle programdan çıkarılırken, festivalde kültür, sanat ve sportif etkinlikler ön plana çıkıyor.

Bu yıl 7-13 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan 559’uncu Çağlak Festivalinin tanıtımı Akhisar Belediyesinde düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. 15. yüzyılda yaşayan Akhisarlı Şeyh İsa’nın Çağlak Mesiresinin halk tarafından benimsenmesinde önemli rol oynadığı ve festivalin temellerinin atıldığı düşünülürken festival, Hıdrellez, Nevruz gibi geleneklerle büyük bir benzerlik gösteren yerel bir bayram olarak dikkat çekiyor. Bosna-Hersek’te düzenlenen kardeş festival olan Ayvaz Dede Şenlikleri ile birlikte Çağlak Festivali 2 yıl önce UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine alınmıştı.

"Festivali tüm Akhisarlılarla birlikte gerçekleştiriyoruz"

Birçok sivil toplum örgütünün de işbirliği ile gerçekleştirilen 559. Çağlak Festivali tanıtım toplantısında konuşan Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, “Bugün burada 559’uncu kez düzenlenecek olan Çağlak Festivalimizin tanıtımı için bir aradayız. 559 rakamı bizim için heyecan verici bir rakam. 559 yıldır bir geleneği sürdürebilmek her şehre nasip olan bir şey değil. Bunu hep birlikte bizler Akhisarlılar olarak gerçekleştiriyoruz. Bu bizim çok önemli bir gururumuz. Akhisar Çağlak Festivalini tanımlamak çok kolay değil. 559 yıldır verilen bir emeği kelimeler ile ifade etmek çok kolay değil dolayısıyla ne söylesek az kalacak. Ama buna tanıklık eden biri olarak sizlerin de duygularını yansıtabilirsem bundan çok mutlu olacağım. Festivalimizi bütün Akhisarlılar olarak bir metafor kullanarak açıklamamız gerekirse bu bizim tarihi bir belleğimiz, bir tohum ve bir çekirdek olarak düşünürsek bu tohum içinde yazılı olan bütün Akhisar’ın karakteristik özellikleri, acıları, sevinçleri, neşeleri ve bu şehrin yaşamış olduğu bütün deneyimler ve üretmiş olduğu bütün değerler bu Çağlak Festivalimizin hafızasında saklıdır diye düşünüyorum" dedi.

"Her Mayıs ayı geldiğinde buradaki bu tohumun açmasıyla bize ait olan değerleri hatırlıyoruz" diyen Başkan Hızlı, "Akhisarlıların Şeyh İsa Hazretlerinden bu yana üretmiş oldukları değerleri hatırlamaya çalışıyoruz. Bu festival bize kardeşlerimizi hatırlatıyor. Nasıl güzel bir şehirde yaşadığımızı hatırlatıyor. Allah’ın bahşettiği birçok nimetlerle donanmış güzel şehrimiz bizlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Biz de bu şehirde yaşamış olmanın hep birlikte hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu festivali bizden sonraki Akhisarlılara emanet olarak taşıyıp hep birlikte omuzlayarak en iyi şekilde o insanlara emaneti ulaştırmaya çalışıyoruz. Tanıklık ettiğimiz şey gerçekten çok önemli, burada festivalimiz bu hale gelinceye kadar çok ciddi bir emek var. Uzun süredir devam eden faaliyetlerimiz var, yeni oluşacak faaliyetlerimiz var ama hayat devam ettikçe eski ve yenileri harmanlayarak yol almaya devam edeceğiz. Burada insanlar farklılıklarını bir kenara atarak Akhisar söz konusu olduğu zaman, Akhisar’ın tarihi, kültürel değerleri ve Akhisar’a değer üretmek söz konusu olduğu zaman hep birlikte hareket ediyoruz. Bir şehir için en değerli şey bu. Dolayısıyla bunu başarabildiğimiz için Akhisarlılar olarak çok mutluyuz. Tüm bu olup bitene belediye başkanı olarak şahitlik etmek benim için ayrı bir gurur. Bunu bana bahşettiği için Allah’a hep şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ayvaz Dede ve Şeyh İsa birlikteliğini sağlayarak yeni bir köprü oluşturduk"

Başkan Hızlı konuşmasını şöyle tamamladı:

"Festivalimizin bir ayağı da Akhisar’dan bundan yüzlerce yıl önce Bosna’ya gitmiş Ayvaz Dede’nin varlığıyla da zenginleşti. Bosna’dan misafirlerimiz ve kardeşlerimiz geliyor. Bizler de Ayvaz Dede, Şeyh İsa birlikteliğini sağlayarak yeni bir köprü oluşturduk. Bu da bizim festivalimizi zenginleştiren bir şey. Dolayısıyla bu festival bünyesinde hep birlikte tekrar o bize ait değerleri hatırlayacağız ve bir yıl sonraya kadar işimize, gücümüze dönüp yeni değerler üretip sonraki festivalimizde yine buluşacağız. 559’uncu Çağlak Festivalimizin hayırlı olması temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum, hayırlı olsun inşallah."

Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı başkanlığında yapılan toplantıya Başkan Yardımcıları Ömer İşçi, Latif Çakmak, Ali Velestin, Akhisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Fatih Baybatur, Akhisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Topaloğlu, Akhisar Belediyesi Sanat Atölyeleri Sorumlusu Umut Ak ve belediye meclis üyeleri ile festivale işbirliği yapan kurumlar ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

559. Çağlak Festivaline, Türkiye Satranç Federasyonu, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Akhisar Atçı Dostları Derneği, Arena Spor Kulübü, Akhisar Belediyespor Güreş takımı, Akhisar Ticaret Borsası, Akhisar Avcı ve Atıcılar Derneği, Akhisar Halk Eğitim Merkezi, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akhisargücü Masterler, Akhisar 1970 Masterler, Akhisar Masterler, Dağdere Mahallesi, Hanpaşa Mahallesi, Selçikli Mahallesi, Kömürcü Mahallesi ve Kocakağan Mahallesi destek veriyor.