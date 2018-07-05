59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği başladı

59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve temsili Nasreddin Hoca Metin Şentürk’ün Akşehir Gölü’ne yoğurt mayalaması ile başladı.

Bu yıl 59’ncusu düzenlenen şenlik temsili Nasreddin Hoca görme engelli ses sanatçısı Metin Şentürk’ün ilçe protokolü tarafından programa davet edilmesiyle başladı. Kendi adını taşıyan arkeoloji ve etnografya müzesinden çıkan Nasreddin Hoca burada yaptığı konuşmada, son günlerde yaşanan çocuk istismarına değindi. “İnşallah yavrularımızın daha çok güleceği bir Türkiye’de hep birlikte olacağız. Bunu unutmayın torunlarım. Evlâtlarımız iyiyse ülkede mutludur" diyerek kendisini bekleyen eşeğe ters binip heybedeki şekerleri dağıtan temsili Nasreddin Hoca, Akşehir Gölü’ne giderek burada Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve diğer protokol ile ‘Ya tutarsa’ deyip yoğurt mayaladı.

Bakan Yılmaz: “Kültürümüze sahip çıktığımız oranda biz var olmaya devam ederiz”

Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki şenlik açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, farklı değerlerimizin en büyük zenginliğimiz olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, “Nasreddin Hoca milletimizin sesi, neşesi ve zekasıdır, halkın kendisidir. Halkımız var olduğu müddetçe Nasreddin Hoca kültürümüzdür. Farklı değerlerimiz bizim en büyük zenginliğimizdir. Dünyayı da güzelleştiren bu farklılıklardır. Bu farklılıklarımızı yaşatacağız çünkü bu farklılıklar bizi güçlü kılar. Kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak böylesine güzel şenlik ve etkinliklere her zaman ihtiyacımız var. Kültürümüze sahip çıktığımız oranda biz var olmaya devam ederiz” dedi.

Başkan Akkaya: “Nasreddin Hoca Akşehirlidir”

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise konuşmasında, tüm dünyanın tanıdığı, öğütlerinden feyz aldığı, hikmet ve nükte dehası Nasreddin Hoca’nın Akşehirli olduğunu vurguladı. Başkan Akkaya, “Bu denli fıkraları bile deyimleşmiş, atasözü haline gelmiş; şöhreti tüm dünyaya yayılan, tarihsel bir kimliğe, sahip çıkan, çok olur elbet. O, sadece Türk dünyasında değil, Balkanlarda, Orta Asya’da ve Ortadoğu’da çok geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Nasreddin Hoca’mız, Anadolu’da Akşehir’de yaşamış, o dillerden dillere aktarılan fıkraları, Akşehir’de söylemiş, Akşehir’de vefat etmiş ve türbesi de Akşehir’dedir” diye konuştu.

Orhan Erdem: "Akşehir’imiz mizahı ile öndedir"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Sami Şahin’in ardından konuşan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Nasreddin Hoca’nın mizah ve hoşgörüsüyle birçok mesaj verdiğini kaydetti. Erdem, “Belki birçok il festival ne demek bilmezken hocasına sahip çıkarak bu etkinliği yapmaktadır. Konya’mız Mevlana Hazretlerinin hoşgörü ikliminde, Akşehir’imizde mizahı ile öndedir. Gerçekten yaşadığı yüzyılda ilmiyle bozulan Anadolu’yu düzeltmeye çalışırken Nasreddin Hoca bunu kısa yoldan mizah ile yapmıştır. Her yıl bütün okullarda Nasreddin Hoca fıkraları yarışması yapıyoruz. Ve finalini de burada gerçekleştiriyoruz. Akşehir’imiz çok büyük etkinliklere layık" şeklinde konuştu.

Metin Şentürk: “Hocanızın sözünden çıkarsanız yoldan da çıkarsınız”

İlçe Kaymakamı Mehmet Türk ve Konya Valisi Yakup Canbolat’ın ardından son olarak kürsüye gelen Metin Şentürk, bu yıl temsil görevinin kendisine verildiği için teşekkür etti. Şentürk, çocukların korunmasını isteyerek, “Daha huzurlu bir dünyayı oluşturabilmek önce çocuklarımızı korumaktan geçer. Çocuklarımızı daha çok koruyalım ki, özür dilemek zorunda kalmayalım. Hocanızın sözünden çıkarsanız yoldan da çıkarsınız” diye konuştu.

Konuşmaların sonunda Metin Şentürk’e onur ödülünü Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz verdi. Bakan Yılmaz’a Konya Valisi Canbolat tarafından tablo hediye edildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.