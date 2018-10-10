70. Frankfurt Kitap Fuarı kitapseverleri bir araya getiriyor

FRANKFURT (İHA) – Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilen Frankfurt Kitap Fuarı kapılarını 70. kez kitapseverlere açtı.

Dünyanın en büyük kitap fuarı olan Frankfurt Kitap Fuarı Almanya’nın Frankfurt şehrinde kapılarını 70. kez kitapseverlere açtı. Dünyanın 110’ün üzerinde ülke ve bölgesinden 7 bin 500 yayın evinin katıldığı fuarda Türkiye’de eserleriyle boy gösteriyor. 14 Ekim’e kadar devam edecek fuarı 300 binin üzerinde kitapseverin ziyaret etmesi beklenirken, fuarın konuk ülkesi bu yıl Gürcistan oldu. 170 bin metre karelik bir alanda kurulan fuarda bu yıl ilk kez piyasalara çıkacak olan 400 bir yeni kitap fuarda okuyucularıyla buluşacak. Fuara katılan yayıncıların yüzde 70’lik bölümünü yabancı yayınevlerinin oluşturulduğu açıklandı.

Yayınevlerin yanı sıra, yayın ajansları, kütüphanecilerin, çizerler, film yapımcıları çevirmenler, yazarlar, sesli ve elektronik kitaplardan antik kitaplara kadar birçok sektörün yer aldığı fuarda 4 binin üzerinde etkinlik yapılacak. Fuarı 10 binin üzerinde gazeteci takip ediyor.

Türkiye’nin ulusal standı Salon 5.0, C144 de yer alırken standın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Başkonsolos Burak Karartı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Almanya’ya kitap üzerinden bir gönül seferberliği çıkarması yaptık”

320 metrekarelik bir alanda 30 yayınevinin katıldığı Türk standının açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun fuarı çok önemsediklerini belirterek, "Türkiye olarak Almanya’ya kitap üzerinden bir gönül seferberliği çıkarması yaptık" dedi.

Kitap için kültür için Fuarda olduklarını belirten Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, "Ben daha önce bu fuara bir yazar olarak katılmıştım. Şimdi ise bakan yardımcısı olarak katılıyorum. Benim için ayrı bir keyif oldu" dedi. Türkiye’nin UNESCO tarafından onaylanan tarihi zenginliği olduğunu belirten bakan yardımcısı Dursun, Türkiye’nin kültürel derinliğinin ve çeşitliliği ile kültür çıkartması yaparak kültürel açılış yapmak için fuara katıldıklarını söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kitabın şekil değiştirmesine rağmen basılı kitapların kokusuyla fiziki yapısıyla dokunulmasıyla, sayfalarının açılmasıyla kitabevleriyle ve sahaflarıyla ayrı bir kültür olduğunu söyledi. Kültürün diğer bir önemli etkeninin de yemek ve içme kültürü olduğunu belirterek, fuar boyunca Türk mutfak kültürünün leziz yemeklerinin Türk standını ziyaret edenlere ikram edileceğini söyledi.

Kitap Türk insanının 235’inci ihtiyaç sırasında bulunuyor

Fuarın açılış merasimine katılarak bir konuşma yapan Frankfurt Başkonsolosu Burar Karartı, kitapların geçmişle günümüz arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü yeni kitapların günümüzle gelecek arasında da önemli bir köprü vazifesi göreceğini söyledi. Başkonsolos Karartı, "Okuyan kavrayan tahlil eden, öğrendiklerini doğru muhakeme eden bir nesle sahip olmak bir ülke için büyük bir zenginlik ve güç kaynağıdır. Türk İstatistik Kurumu’nun verilerine baktığımızda toplum olarak kitap okumaya ayırdığımız zamanın televizyon ve internete ayırdığımız zamandan çok daha az olduğunu görüyoruz. Kitap Türk toplumunun ihtiyaç listesinin 235 sırasında bulunduğunu görüyoruz. Çocuk yetiştirirken kitap okumayı özendirmeliyiz. Kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için kütüphanelerimizin içerikli ve daha saygın eserlerle zenginleştirilmesi, yayınevlerimizin kaliteli eserleri basmaya devam etmeleri ve devletimizin de destek vermesi gerekmektedir" dedi.