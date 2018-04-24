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24 Nisan 2018 Salı 10:53

Abdülhamit’in emriyle yapıldı, 113 yıldır ayakta

Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde son dönem Osmanlı yapılarından biri olan ve 2. Abdülhamit’in emriyle yapılan 113 yıllık sıbyan mektebi tarihe ışık tutuyor.İmranlı’ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karacaören...

Abdülhamit'in emriyle yapıldı, 113 yıldır ayakta
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Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde son dönem Osmanlı yapılarından biri olan ve 2. Abdülhamit’in emriyle yapılan 113 yıllık sıbyan mektebi tarihe ışık tutuyor.

İmranlı’ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karacaören köyünde dönemin padişahı 2. Abdülhamit’in emriyle 1904 yılında yapımına başlanılan tarihi sıbyan mektebi savaşlar nedeniyle ara verilen çalışmalar sonrası 1928 yılında eğitim ve öğretime açıldı. Birçok öğrencinin yetiştiği tarihi mektep yapılan restorasyonunun ardından 2015 yılında dönemin Valisi Zübeyir Kemelek tarafından hizmete açıldı. Moloz taş kullanılarak dolgu tekniği ile yapılan köşe, kapı ve pencere kemerlerinde kesme taş işçiliğiyle dikkat çeken mektep Osmanlılar döneminde çocukların eğitim aldığı ilk tahsil müessesi olmasıyla biliniyor. Dini bilgilerin yanı sıra okuma ve yazma da öğretilen mektep mahalle mektebi olarak da kullanıldı. Tarihi mektep günümüzde ise köy konağı olarak kullanılıyor.

Karacaören köyü Muhtarı Mirali Altuntaş, okulun sıbyan mektebi olarak kullanıldığını belirterek, "1904 yılında padişah 2. Abdülhamit tarafından yapımı emredilmiş. O zamanlarda Sivas’ın birÇok yerine sıbyan mektebin yapımı emri verilmiş. 1915 yılına kadar yapımı devam etmiş. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı 1915 yılında yapımı durdurulmuş, savaşın bitiminden sonra 1920-25 yılları arasında yapımı tamamlandıktan sonra 1928 yılında eğitim-öğretime açılmış. İlk talebeleri 1928-1931 yıllarında vermiş. O zaman 3 yıllık öğretimmiş. Bu okulda okuyup da gelip bu köyde öğretmenlik yapmış insanlarımız var. Ayrıca bu okuldan okuyup da doktor, mühendis, profesör ve hoca olmuş insanlarımız var. Okulumuz özellikle padişahın emri tarafından yapımına emir verildiği için ve baya eski bir bina olduğu için bizim içinde bir tarihi değeri vardır. Biz de bu zamana kadar kalması için bir onarım görmüştür. Bizden sonraki nesillere de bu okulun bu şekilde kalmasını sağlayacağız. Bildiğim kadarıyla da Türkiye’de sıbyan mektepleri ender okullardan bir tanesidir. Tarihi bir binadır insanlarında gelip görmelerini isterim" şeklinde konuştu.
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