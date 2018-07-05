Açık hava sinemasında Yeşilçam rüzgarı

Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sineması, “Eskimeyen Yeşilçam Filmleri” sloganı ile galasını yaptı. Halk, yaz boyunca ücretsiz olarak sevilen Yeşilçam filmlerini doyasıya izleyecek.

Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sineması, “Eskimeyen Yeşilçam Filmleri” sloganı ile galasını yaptı. Halk, yaz boyunca ücretsiz olarak sevilen Yeşilçam filmlerini doyasıya izleyecek.

Topkapı Kültür Parkı Açık Hava Sineması, “Eskimeyen Yeşilçam Filmleri” sloganı ile galasını yaptı. Şener Şen’in başrolünü üstlendiği “Muhsin Bey”, açık hava sinemasında gösterime girdi. Vatandaşların ilgiyle izlediği filmde patlamış mısır ve gazoz ücretsiz olarak ikram edildi. Nostaljinin yansıtılmaya çalışıldığı programda vatandaşlar keyifle filmi izleyerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Açık hava sinemasının galasında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, “Gazozu alıp yerine geçiyor insanlar. Gazoz kokusu beni çok eski yıllara götürdü. Hakikaten bu gece patlamış mısır, gazoz derken çok güzel bir gece olacak. Yaz boyunca sizleri cuma, cumartesi, pazar geceleri buraya bekliyoruz. Çünkü her gece farklı bir Yeşilçam filmi izleyebileceksiniz” diye konuştu.

“Geçmişe götürüyor insanı”

Açık hava sinemasına herkesin gelmesi gerektiğini söyleyen Naci Zor, “Böyle etkinlikler güzel. Geçmişe götürüyor insanı. Gelsinler, geçmişimizde yaşananları, filmlerle aktarılarak geçmişte insanlarımızın ne tür sıkıntılar çektiğini anlamlı bir şekilde izlerler” dedi.

İbrahim Yılmaz adlı vatandaş ise, “Özgeçmişimizi elimizden alıyorlar. Şimdiki gençlerimiz hep uyuşturucuya kurban gidiyor. Gençlerimize sahip çıkalım. Gelsinler geçmişimizi izlesinler ve görsünler, artık geri dönüş yapsınlar” dedi.

Açık hava sinemasında yaz boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri Yeşilçam filmleri gösterimde olacak.