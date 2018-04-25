Açıköğretim’den kısa film yarışması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen kısa film yarışması için katılım başladı.“Aramızda Engel Yok” sloganıyla yola çıkan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen kısa film yarışması için katılım başladı.

“Aramızda Engel Yok” sloganıyla yola çıkan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından gerçekleştirilen yarışmanın Açıköğretim Sistemi’ne kayıtlı tüm öğrencilerin katılımına açık olduğu belirtildi. Yarışma, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında dezavantajlı öğrencilerin yükseköğretim süreçlerine dikkat çekmek, toplumumuzun dezavantajlı bireyleri ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak ve Açıköğretim Sistemi’nin hiçbir engel tanımaksızın eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlıyor. Katılmayı düşünen Açıköğretim Sistemi öğrencileri, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra çekilmiş olması gereken bu filmlerin en az 50 saniye, en fazla 3 dakika olması konusunda uyarıldı.

Son katılım tarihinin 10 Mayıs Perşembe olarak belirlendiği yarışmada ödüller ise, "Birincilik ödülü, dizüstü bilgisayar; ikincilik ödülü: video kamera; üçüncülük ödülü, dijital fotoğraf makinesi; mansiyon ödülü ise tablet bilgisayar" olarak belirlendi.

"Yarışma ilk kez düzenleniyor"

Yarışma hakkında açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Daha önce öğrencilerimize yönelik uluslararası fotoğraf yarışması düzenlemiştik. Şimdi de yine Açıköğretim Sistemi öğrencilerimize yönelik kısa film yarışması düzenliyoruz. İlk kez gerçekleştirdiğimiz kısa film yarışması olmasının yanında ‘engelsiz’ diye tabir ettiğimiz bireylere yönelik farkındalık oluşturma sorumluluğumuz bu yarışmayı bizim için daha da değerli kılıyor. Yarışmaya katılmayı düşünen öğrencilerimiz yarışma hakkında detaylı bilgiyi http://engelsizaof.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alabilecekler” dedi.