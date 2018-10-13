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13 Ekim 2018 Cumartesi 10:00

Adana Lezzet Festivali’ne acılı Çin yemekleri damga vurdu

Çinli şefler, 2. Adana Lezzet Festivali’nde yaptıkları yemekle Adanalıları adeta acıyla imtihan etti. Yemekleri tadan vatandaşlar çok acı olduğunu söyleyip öksürmeye başladı.Bu yıl "Gelenekselin Gücü Adına" temasıyla düzenlenen "2....

Adana Lezzet Festivali'ne acılı Çin yemekleri damga vurdu
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Çinli şefler, 2. Adana Lezzet Festivali’nde yaptıkları yemekle Adanalıları adeta acıyla imtihan etti. Yemekleri tadan vatandaşlar çok acı olduğunu söyleyip öksürmeye başladı.

Bu yıl "Gelenekselin Gücü Adına" temasıyla düzenlenen "2. Adana Lezzet Festivali’nin onur konuğu olan Çin Halk Cumhuriyeti, kurdukları stantta ülkelerine özgü yemekleri hazırlayarak Adanalıların beğenisine sundu. Çin yemekleri, acıya düşkünlüğü ile bilinen Adanalıları bile pes ettirdi. Yemekleri tadan vatandaşlar acıdan dolayı öksürmeye başlayıp gözleri dolarken ortaya komik görüntüler çıktı.

Bu sırada Çinli şeflerin yemek yaptığı standı ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu, Fatma Güldemet Sarı ve Çin Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang da yemeklerden tattı. Büyükelçi Yu Hongyang’ın acıdan dolayı öksürmeye başlaması gülüşmelere neden oldu.

Yemekleri tadan Berna Yıldırım isimli vatandaş, Çin yemeklerinin güzel olduğunu ve beğendiğini söyleyerek, "Lezzetli ve kısa sürede olması iyi. Ama inanılmaz acı. Biz Adanalılar da acı diyorsak artık. Zaten acıyı tavaya attığı anda hepimiz geriye çekildik keskin bir acısı var" dedi.

Özen Özalp isimli öğrenci de Çin standını dikkatini çektiğini belirterek, "Yemekleri çok acı ama hızlı geçiyor. İlk başta genzimizi ve gözlerimizi yaktı" diye konuştu.

Yemekleri yapan Çinli şef Chun ise, Çin’de yemeklerde acının çok sevildiğini Adana’da da öyle olduğunu bildiğini söyledi.

2. Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta 14 Ekim’e kadar çeşitli etkinliklerle bugün ve yarın da devam edecek.
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