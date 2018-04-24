Afyonkarahisar Kitap Fuarı kitapseverleri ağırlıyor

Afyonkarahisar Valiliğince düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.Açıldığı günden itibaren Afyonkarahisar Kitap Fuarını yakından takip eden Vali Mustafa Tutulmaz, kitap fuarına destekte bulunarak ziyaretlerini...

Afyonkarahisar Valiliğince düzenlenen Afyonkarahisar Kitap Fuarı kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Açıldığı günden itibaren Afyonkarahisar Kitap Fuarını yakından takip eden Vali Mustafa Tutulmaz, kitap fuarına destekte bulunarak ziyaretlerini devam ettiriyor. Afyonkarahisar Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Yazar Tufan Gündüz’ün söyleşisine katılan Vali Mustafa Tutulmaz, kitap fuarına gelen 7’den 70’e herkesle yakından ilgilenerek fuarı ziyaret eden, söyleyişlere ve diğer etkenliklere katılan herkese teşekkür etti.

Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Kitap Fuarındaki kitap stantlarını incelerken okurların kitaplara olan ilgisi hakkında da bilgiler aldı. Kitap Fuarındaki çocuklarla yakından ilgilenen Vali Tutulmaz, çocuklara bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Afyonkarahisar Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Nasrettin Hoca gösterisinde çocuklarla bir araya gelen Vali Tutulmaz, herkesin kendi yaş seviyesine göre kitap alması gerektiğini belirtirken, kitap okuma heyecanı olan her çocuğa hediye çeki verdi.