Akçakoca’nın 160 yıllık tarihi mahallesi sanat sokağı oldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 160 yıllık tarihe sahip Yukarı Mahalle’de sanat sokağı haline getirilen alan, sanatçıların eserlerini sergilemesine imkan sağlarken, birçok farklı lezzeti de ziyaretçilerine sunuyor.

Akçakoca’nın tarihi alanı Yukarı Mahalle’de çok sayıda sanatçının resim, fotoğraf, el sanatları ürünlerinin sergilendiği Sanat Sokağı, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı. Açılışın ardından ziyaretçiler Sanat Sokağı’nda sergilenen fotoğraflar, resimler ve kuru kalem çalışmalarını inceledi. Sokakta ayrıca mahallede bulunan esnaf, kendi elleriyle yaptıkları baklava, Laz böreği ve melengüççeği gibi tatlılarla yarıştı. Özel bir jüri tarafından değerlendirmesi yapılan tatlılardan dereceye girenler alkışlarla açıklandı.

Mahalle esnafı olarak toplanarak şenlik havasında bir program yaptıklarını ifade eden Tarihi Yukarı Mahalle Koordinatörü Gülten Özdeş, "Biz pazar esnafları olarak ilk kez böyle bir şenlik düzenliyoruz. Aylardır hazırladığımız Sanat Sokağını açtık ve insanlarımız dopdolu geldiler. Ardından yarışmalarımızı yaptık. Amacımız esnafımıza ve misafirlerimize hoş vakit geçirmek" dedi.

Tarihi Yukarı Mahalle pazar yerinde ilk kez bir şenlik düzenlediklerini belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ise, "Tarihi mahallemizde 160 adet tescilli evimiz var bu evleri tek tek restore ediyoruz. Bugün burada bir şenlik havası içerisinde aylar önce planladığımız bir Sanat Sokağını yaptık ve hizmete açtık. Tarihi yukarı mahalle Pazar yerimizi artık tanıtımını yaparak misafirlerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.