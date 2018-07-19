AKMB’nin yeni eseri: ’’Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları’’

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının Türk musikisi duayeni Rauf Yekta Bey’in ardında bıraktığı zengin mirasın izlerini anlatan "Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları’’ isimli kitabı satışa sunuldu.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, bugüne kadar yayımladığı seçkin eserlere bir yenisini daha ekledi. Türk musikisi duayeni Rauf Yekta Bey’in ardında bıraktığı zengin mirasın izlerini taşıyan çalışma, Türk musiki tarihi için öneme haiz pek çok yeni bulguyu gün yüzüne çıkarıyor. El yazmaları, nota defterleri, nadir basma kitaplar ile Türk musikisine ait birçok belge, fotoğraflar eşliğinde şekil ve muhteva açısından tanıtılıyor. Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz editörlüğünde hazırlanan ’’Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları’’ adlı eser, AKMB’nin Balgat merkezinde ve Kızılay kitap satış bürosunda satışa sunuldu. Kurum tarafından son derece özenli ve kaliteli bir baskıyla okura sunulan 223 sayfalık “Rauf Yekta Bey’in Musiki Antikaları” adlı eser, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da satın alınabiliyor.